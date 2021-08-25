Вместо того чтобы как можно быстрее решить вопрос возврата Донбасса в Украину мирным путем, украинская власть своими действиями лишь усложняет этот процесс. Такое мнение в ходе эксклюзивного интервью на телеканале «Первый независимый» высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Что делает власть для того, чтобы процесс возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс был если не реализован, то хотя бы запущен, кроме пустых обещаний и действий, направленных, наоборот, против этого процесса?– задался вопросом политик. ‒Например,реализация закона об украинском языке как государственном. Фактически это закон о запрете и дискриминации русского языка. А на каком языке говорят на неконтролируемых территориях граждане Украины в Донецке, Луганске?»

Также, по мнению Виктора Медведчука, повсеместно декларируя свое стремление в НАТО, Украина лишь обостряет противостояние на Донбассе.

«Мы наблюдаем движение по пути в НАТО, принятие стандартов НАТО, построение учебных центров, а в будущем, видимо, военных баз НАТО в Украине. А как относятся жители неконтролируемых регионов к НАТО? – отметил Медведчук. ‒Или как относятся к единственной канонической Украинской православной церкви на Донбассе и как к ней относится сегодняшняя власть? Особенно это актуализировано с приездом патриарха Варфоломея в Киев на празднование тридцатилетия независимости».

Политик уверен, что такие действия украинской власти направлены не на поиски общности интересов, общего знаменателя для сближения, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс.

«Наоборот, выстраивается условно-идеологическая стена между Украиной и неконтролируемыми территориями.И я считаю это категорически неправильным, стратегической ошибкой власти. Потому что мир на Донбассе – это актуальная тема номер один во всехсоциологических исследованиях. Люди хотят мира. Люди понимают, что отсутствие мира отражается на их жизни, на их уровне доходов, на экономике Украины. Мир ‒ это то, что необходимо сегодня стране для дальнейшего развития. И еслинет осознания этого у власти, то это самая большая ее стратегическая ошибка, которая, естественно, повлияет на состояние дел в Украине», ‒ подытожил Виктор Медведчук.