По мнению политолога Кирилла Молчанова, Виктор Медведчук проанализировал причины, по каким страна оказалась в тупике и дал ответ на вопрос, что нужно делать, чтобы избежать распада Украины.

Как пишет 112.ua, оригинал размещен на сайте Украина.ру.

- Кирилл, в чём, на ваш взгляд, заключается главный посыл статьи Виктора Медведчука о том, какой быть Украине?

— Главный посыл в том, что для сохранения нормального существования украинского государства необходимо выполнить три вещи: перестать отказываться от многообразия, то есть перестать строить моноэтническую страну; необходим экономический прагматизм, в том числе во взаимоотношениях с Россией; необходима социальная справедливость, то есть ставка на социальные блага.