В своей статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук анализирует те перспективы, которые есть у Украины, исходя из ее потенциала, и то будущее, к которому ведет страну действующая власть под руководством Президента Владимира Зеленского. Об этом сказал сам оппозиционный политик в эксклюзивном интервью на телеканале «Первый независимый».

Снова возвращаясь к статье президента России «Об историческом единстве русских и украинцев», Виктор Медведчук подчеркнул, что в Украине не захотели услышать основные месседжи Владимира Путина.

«Он никоим образом не посягает на государственность Украины. Более того, он не посягает на построение в Украине так называемой формы государственного устройства, на путь строительства которого стала сегодняшняя власть, – "анти-России". Он говорит о том, что есть люди в Украине, и в первую очередь русскоязычное население, которое не соглашается с тем, что здесь хотят строить "анти-Россию". И это правда, потому что так считают избиратели нашей партии, так считают очень многие люди у нас в стране», – констатировал Виктор Медведчук.

Напомним, ранее, анализируя статью Владимира Путина, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что одна только украинизация не может стать полноценной идеологией существования государства в современном мире.

«Эту идеологию дополнили другой целью – превращением Украины в "анти-Россию", и эта цель быстро становится основной. Она абсолютно не выгодна украинскому народу и является продуктом, навязанным украинской власти диктатом западных стран в формате внешнего управления, которое, к сожалению, осуществляется в стране», – подчеркнул оппозиционный политик.