Даже находясь под домашним арестом из-за сфабрикованного против него уголовного дела, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не перестает работать и бороться против беспредела, творимого действующей властью. Об этом сам оппозиционный политик рассказал в ходе эксклюзивного интервью на телеканале «Первый независимый».

«Много читаю, много слушаю, много смотрю, анализирую политическую, экономическую, социальную ситуацию. И делаю определенные выводы для идеологии нашей партии, для борьбы с властью в интересах граждан, в интересах избирателей. Это то главное, чему я уделяю время в условиях домашнего ареста», ‒ заявил он.

Медведчук отметил, что осознавал все риски для себя, когда стал одним из лидеров оппозиционной политсилы. Однако мало кто в «Оппозиционной платформе – За жизнь» допускал, что власть способна пойти на самые крайние меры в борьбе с оппозицией, в том числе на нарушение законов.

«По поводу моего настроения. Оно не меняется, тем более в условиях опасности, в условиях борьбы. Я хорошо понимал, на что шел, когда стал оппозиционным политиком. Я понимал и понимаю сегодня, что означает борьба с действующей властью, ‒ сказал оппозиционный политик. ‒ Может быть, мы, наша партия, до конца не понимали, до каких пределов может дойти эта власть. Но она дошла. Поэтому состояние борьбы, состояние настроя на борьбу – это главное, что есть сегодня и в моих действиях, и в моих помыслах».

Также нардеп рассказал, что намерен и дальше бороться с беззаконием и произволом действующей украинской власти. И в этой борьбе Виктора Медведчука, по его словам, всячески поддерживают члены семьи.

«Ничего не изменилось для меня. Ничего не изменилось для моей семьи, которая поддерживает меня всячески и стимулирует меня на борьбу с тем произволом, который осуществляется властью по отношению ко мне, по отношению к партии, да, собственно говоря, и по отношению ко всему тому прогрессивному, что есть у нас в стране», ‒ заявил политик.