Он подчеркнул, что Медведчук в своей статье сформулировал диагноз нынешней власти.
"В этой статье сформулирован диагноз, причём сформулирован не тривиально. Медведчук пишет, что политика, проводимая сначала Порошенко, а потом Зеленским, фактически ведёт к распаду страны, приводит аргументы, которые эту позицию поддерживают. Аргументы убедительные. Я к этому мог бы добавить, что все попытки гомогенизировать общество, то есть сделать так, чтобы по всей стране думали примерно так, как думают в Галичине, не удаются. Мы видим по-прежнему раскол на Запад и Восток по ключевым вопросам развития страны. Более того, в последнее время проводились соцопросы, которые показывали, что около половины населения, более 40%, хорошо или очень хорошо относятся к России, и примерно столько же считают, что русские и украинцы — один народ. И это несмотря на фантастическую пропаганду по всем каналам телевидения. Ведь каналы, которые оппонировали точке зрения националистов, вырублены сейчас", - отметил Погребинский.
Он также добавил, что нынешняя власть, фактически, отторгает часть населения из государства.
"Эта линия продолжается Зеленским. Фактически это ведёт к тому, что отторгается часть населения от государства. И это отторжение может привести в конечном счёте к расколу и сокращению территории Украины. То есть Украина может сохраниться в этом формате, как пишет Медведчук, в формате "Анти-Россия", но с меньшей территорией. С той территорией, где в принципе в той или иной мере могут соглашаться с политикой гомогенизации, это на западе Украины и частично только в центре. Хотя на самом деле и там есть значимое количество людей, которые против такой политики. Я думаю, что в статье Медведчука это ключевой посыл: что вы (нынешняя власть. — Ред.) фактически пытаетесь выгнать часть населения, которое, просто как логика показывает, уйдёт вместе с территорией. То, как вел себя Порошенко и как продолжает себя вести Зеленский, с неизбежностью ведёт к распаду Украины", - подчеркнул политолог.
Он напомнил, что поставив диагноз, Медведчук пишет о том, что нужно делать для избежания критической ситуации.
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"Это идея федерализма, плюс идея европейская прав человека, плюс профессиональный государственный менеджмент, плюс отказ от дикой и невыгодной для большинства населения Украины привычки искать во всём повод противостоять России. Причём при (президенте Украины. — Ред.) Зеленском это противостояние выглядит уже совсем не как вынужденное, а просто как провокационное, постоянно нагнетаемое. Вот и на мероприятии (торжества по случаю 30-летия независимости Украины. — Ред.) тоже нагнеталась наглая русофобская линия по повышению ставок. Но что такое это повышение ставок? Это то, что может закончиться распадом страны. И Зеленского, кстати, не примут в той части страны, которая будет не против гомогенного националистического государства, построенного на этнической основе… Вот как в Турции, где нельзя записаться, например, чеченцем или крымским татарином, хотя крымских татар там больше, чем в Крыму. Но нет — вы все турки. И к этому ведут наши власти, и такая политика, конечно, приведёт к распаду страны", - подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что именно об этом и предупреждает лидер оппозиции
"Его посыл: политика должна быть ориентирована на интересы большинства и на национальные интересы. Если политика будет ориентирована на интересы большинства, то тогда националистическая риторика будет просто исключена. И не только риторика, но и практические действия... Если такая политика (какую проводит Зеленский) будет продолжена, такая риторика будет продолжена, я готов голову дать на отсечение, что никакого продолжения транзита российского газа через территорию Украины не будет. Хотя сейчас Владимир Путин об этом и не говорит. А говорит он, что транзит готовы продолжить, если будет запрос на большие объёмы газа, но это означает что? Что вы должны гарантировать — если через 10 лет европейские компании будут закупать всё больше и больше газа… Тогда только может потребоваться транзит через Украину. Интерес Украины заключается в том, чтобы не засохла эта труба (ГТС. — Ред.). А это может быть только в том случае, если Украина прекратит наглое повышение антироссийских ставок. Только в этом случае. Иначе труба засохнет, и это будет очень дорого стоить Украине", - резюмировал политолог.
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью - "О будущем украинского и русского народов".