Эй, кто-нибудь! Заберите у Венедиктовой ручку!

В специальном видео Ирина Венедиктова сообщила, что Офис генерального прокурора завершил расследование по делу о государственной измене в отношении одного из народных депутатов. Вместе с тем, даже в первом приближении ряд заявлений Венедиктовой вызывают вопросы, пишет "112 Украина".

Эй, кто-нибудь! Заберите у Венедиктовой ручку! Потому что генпрокурор так нервно вертит ручку в руках, что становится очевидно – она сама не верит в то, что говорит. Поэтому очень нервничает. И, глядя на печальную участь судьи Николая Чауса, становится понятно, почему нервничает Венедиктова. Действительно, при Порошенко судья Чаус исполнял политические заказы – а теперь страдает.

"Прокуратура не играет в политику, а защищает закон…" Да-да, мы почти поверили. Мы помним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne ZIK, а затем указ о санкциях в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко сразу после того, как рейтинги "Оппозиционной платформы – За жизнь" догнали и перегнали партию власти "Слуга народа".

"Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и доказательств…"

О да! Мы помним, какой громкий скандал разразился по поводу экспертиз в деле Медведчука, когда оказалось, что по заказу СБУ экспертизы проводили … сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Более того, президент Зеленский сразу же наградил сотрудников Института СБУ, которые проводили "экспертизу" по делу Медведчука – Татьяне Будко пожаловали звание "заслуженный деятель науки и техники Украина", Анатолию Свинцицкому – звание "Заслуженный юрист Украины". Наградили за то, что сделали нужные для власти выводы. Главное, чтобы потом не пришлось страдать как судья Николай Чаус, который тоже выполнял политические заказы, а теперь страдает так, что врагу не пожелаешь. Зато судьба судьи Чауса - это урок всем другим. Урок для судей, следователей, прокуроров – что за политические репрессии придется отвечать и отвечать сурово.

Да, напомним, как на суде выяснилось, что сотрудники СБУ проводили экспертизу копий – копий записи телефонных разговоров и копий рукописных текстов. Хотя есть инструкция Министерства юстиции от 1998 года, которая устанавливает, что экспертиза может проводиться только на основании оригиналов – но оригиналов звукозаписи или документов в деле нет.

"Весь процесс был публичным и открытым…" Пани генпрокурорка, наверное, не в курсе, что когда 30 июля судья Киевского апелляционного суда спросил ее подчиненных, где доказательства против Медведчука, то сотрудник Офиса генерального прокурора ответил, что на этом этапе они не могут предъявить доказательства.