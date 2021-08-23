Последовательно проводимая экс-президентом политика разделения украинцев по принципу языка, вероисповедания, места проживания, которую взял на вооружение действующий глава государства Владимир Зеленский, как минимум приведет Украину к политической резервации в цивилизованном мире, а как максимум ‒ к утрате суверенитета и независимости.

Такой вывод делает председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, вновь анализируя статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев» и реакцию на нее Порошенко и Зеленского, пишет Zagittya.com.ua.

Виктор Медведчук уверен: маскируясь под националистов, и Порошенко, и Зеленский демонстрируют, что элементарно не могут наладить систему управления государством.

«В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология "‎анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает Президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее. Всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному. Именно поэтому проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт наших горе-реформаторов», – пишет Виктор Медведчук.

При этом Медведчук напоминает, что именно союз украинцев и россиян позволял им быть полноценными членами европейской семьи. Но сейчас этот исторический аспект пытаются вычеркнуть из сознания украинцев.

«Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента ‒ забыть историю прежнего успеха», – добавляет политик.

Виктор Медведчук приходит к однозначному выводу, что постмайданная власть ведет Украину к деградации:

«Понятно, что идеология и методы управления Порошенко/Зеленского ведут Украину к потере суверенитета, заключению в политическую резервацию. И этому нужно немедленно противостоять. За славословиями и сладкими сказками этих политиков стоит катастрофа нашей страны, смерть экономическая, политическая, культурная».

Оппозиционный политик указывает на то, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы объединить страну.

«Первое, что нужно сделать в преобразовании страны, это понять, что за страна нам досталась, какие люди тут живут и как власть, государство может сделать их жизнь лучше. Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса или племени ‒ это деградация. Тем более для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны. Слепить страну по чужим лекалам – еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук уже анализировал статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев».



