Последовательно проводимая экс-президентом политика разделения украинцев по принципу языка, вероисповедания, места проживания, которую взял на вооружение действующий глава государства Владимир Зеленский, как минимум приведет Украину к политической резервации в цивилизованном мире, а как максимум ‒ к утрате суверенитета и независимости.
Такой вывод делает председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, вновь анализируя статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев» и реакцию на нее Порошенко и Зеленского, пишет Zagittya.com.ua.
Виктор Медведчук уверен: маскируясь под националистов, и Порошенко, и Зеленский демонстрируют, что элементарно не могут наладить систему управления государством.
«В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает Президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее. Всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному. Именно поэтому проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт наших горе-реформаторов», – пишет Виктор Медведчук.
При этом Медведчук напоминает, что именно союз украинцев и россиян позволял им быть полноценными членами европейской семьи. Но сейчас этот исторический аспект пытаются вычеркнуть из сознания украинцев.
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«Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента ‒ забыть историю прежнего успеха», – добавляет политик.
Виктор Медведчук приходит к однозначному выводу, что постмайданная власть ведет Украину к деградации:
«Понятно, что идеология и методы управления Порошенко/Зеленского ведут Украину к потере суверенитета, заключению в политическую резервацию. И этому нужно немедленно противостоять. За славословиями и сладкими сказками этих политиков стоит катастрофа нашей страны, смерть экономическая, политическая, культурная».
Оппозиционный политик указывает на то, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы объединить страну.
«Первое, что нужно сделать в преобразовании страны, это понять, что за страна нам досталась, какие люди тут живут и как власть, государство может сделать их жизнь лучше. Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса или племени ‒ это деградация. Тем более для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны. Слепить страну по чужим лекалам – еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам», – подытожил Виктор Медведчук.
Ранее Виктор Медведчук уже анализировал статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев».