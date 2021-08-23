Виктор Медведчук в преддверии Дня Независимости написал очередную фундаментальную статью о будущем страны.

Медведчук, находясь в оппозиции, занимается тем, чем стоило бы заняться президенту Зеленскому – не тратить деньги на пустые и бессмысленные "платформы", а объединить умы и усилия для того, чтобы спасти Украину от разрушения, пишет 112ua.tv.

"Нужно ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий", - это главное из статьи Медведчука.

Это набор базовых вещей любого нормального государства – закон, экономика и социалка. И это именно те вещи, которые власть Зеленского просто таки уничтожает в Украине. Нет ни работающей экономики, ни правового государства, ни социальной справедливости. Зеленский и его команда это разрушили. Под аплодисменты внешнего управления.

Возникает вопрос: можно ли еще выбраться из этой ямы? Можно, хоть и будет сложно. Во-первых, нужно отправить на пенсию политических клоунов, отдав предпочтение порядочным и талантливым менеджерам. Во-вторых, нужно сказать "нет" внешним кураторам. В-третьих, на первое место в Украине нужно поставить человека и его потребности. Как пишет Медведчук, путь к возрождению Украины состоит в обратном завоевании прав и свобод граждан. Дайте людям свободу выбора. Пусть чтят своих героев, выбирают свою власть, называют улицы так, как им хочется – от этого Украина не пострадает, но может стать лучше. Когда каждый будет чувствовать в стране комфортно, появится мотивация вкладываться в ее развитие.

Эпоха вождей и социальных экспериментов должна закончиться. Эпоха экономического возрождения и социальной справедливости должна прийти ей на смену. И что еще важно – нам нужно в своих головах немного откорректировать понятие "патриот". Хватит называть этим словом проходимцев, которые разрушают. Патриот – этот тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, "сшивать" ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан.

Вот таких патриотов нам сейчас не хватает у власти. Но они есть, что немного успокаивает на фоне происходящего бардака.