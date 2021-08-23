Прокурор в Государственном бюро расследований сам откровенно признался, что ничего не знает о деле главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом во время брифинга, который транслировал "Перший Незалежний", заявил адвокат Дмитрий Лойфман, сообщает 112ua.tv.

"Спустя все эти разбирательства оказывается, что в ГБР присутствовал прокурор, при чем не тот прокурор, который постоянно находился в деле, не один из трех, которые в суд ходили, которые участвовали в процессуальных действиях. То есть, выбрали, наверное, кого не жалко, который откровенно сказал, что я не знаю ничего, ни дела, ничего, у меня поручение вручить вам уведомление об окончании досудебного расследования. И когда мы начали поэтому поводу возмущаться потому что не все следственные действия запланированы, есть еще куча допросов, на которые мы как защита Виктора Владимировича были приглашены для участия в них, то есть, следственных действий не проведено. И в друг с каких-то причин с каких-то причин нам сегодня объявляют об окончании досудебного расследования", - рассказал адвокат Виктора Медведчука.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.