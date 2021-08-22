В Офисе президента Владимира Зеленского готовились к тому, что во время визита федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель могут прозвучать неудобные вопросы по поводу политических репрессий против украинской оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Об этом написал в своей колонке на сайте «Корреспондент» эксперт-международник Николай Васильковский.

«Визит тем более интересный, что накануне Меркель посетила Москву, где более двух часов продолжались переговоры за закрытыми дверями с президентом РФ Владимиром Путиным», – отметил эксперт.

Васильковский подчеркнул, что если в Москве Меркель выразила озабоченность судьбой Алексея Навального, тогда в Киеве канцлер должна потребовать освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука.

«Обратите внимание, что Меркель в списке приоритетов на первое место поставила дело Навального. Немецкий канцлер особо подчеркнула, что ее волнует судьба Алексея Навального, потому что начала содержательную часть своего выступления именно со слов о судьбе российского оппозиционера («Но, конечно, мы обсудили и очень угнетающую ситуацию вокруг Алексея Навального»), – процитировал эксперт.

«Если Меркель так беспокоится о судьбе Навального, тогда, по справедливости, во время встречи с Зеленским она должна потребовать освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука», – выразил уверенность эксперт-международник.

Васильковский обратил внимание, что в Офисе президента Зеленского стали заранее готовиться к неудобным вопросам со стороны Меркель.

«По крайней мере, очевидно, что в Офисе президента стали заранее готовиться к неудобным вопросам. Стоило Зеленскому 20 августа в интервью The Washington Post и другим иностранным СМИ назвать имя оппозиционного политика, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова с комсомольским рвением поспешила отрапортовать, что следствие по делу Медведчука закончено», – отметил автор.

«Хотя это неправда – следствие будет закончено только 30 августа, когда прокуратура передаст материалы дела адвокатам. Куда спешим? Очевидно, что к приезду Меркель. Чтобы, когда канцлер ФРГ спросит о политических репрессиях, Зеленский и компания, ссылаясь на материалы дела, смогли ответить на все неудобные вопросы. Тем более что именно Меркель в 2014 году просила Порошенко обратиться к Медведчуку как к переговорщику для мирного урегулирования на Донбассе», – напомнил эксперт.

Васильковский сделал вывод, что сам Зеленский понимает, что могут прозвучать неудобные вопросы о репрессиях против оппозиции, поэтому в интервью иностранным СМИ украинский президент сообщил, что в отношениях с Меркель «конфетно-букетный период миновал».

«Зеленский предположил, что Меркель привезет из Москвы гарантии России по объемам природного газа через украинскую ГТС, а также упомянул, что «конфетно-букетный период, когда нас радовал сам факт встречи, давно миновал». То есть, в Киеве осознают, что раз конфетно-букетный период миновал, то могут прозвучать неудобные вопросы», – заключил эксперт-международник Николай Васильковский.