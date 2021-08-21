Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обязательно выиграет иск к Украине, поданный его адвокатами в ЕСПЧ.
Такое мнение высказал народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передает 112 со ссылкой на "Голос правды".
"Абсолютно уверен в том, что в европейском юридическом соревновании выиграет именно сторона Медведчука. Более абсурдных обвинений, чем те, которые звучали во время судебных заседаний по поводу определения Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, я еще не слышал", - отметил Шуфрич.
Нардеп напомнил, что, как заверила Ирина Венедиктова, Офис Генерального прокурора передал на ознакомление Виктору Медведчуку материалы его обвинения.
"Уверен, что офис Генерального прокурора с облегчением избавился от этого "заказа Банковой". А дальше, как сказала Генеральный прокурор: "Все решит суд". Хочется верить, что так оно и будет! Именно суд, а не власть!" - подчеркнул Нестор Шуфрич.
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Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.
В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.