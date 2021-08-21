Генеральный прокурор Ирина Венедиктова продемонстрировала, что сама не верит в объективность расследования дела против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

Так юрист Сергей Годный в своем блоге прокомментировал видео руководителя Офиса генерального прокурора, в котором Венедиктова заявила, что расследование по делу Медведчука завершено.

«Несколько мыслей по горячим следам. Начнем с того, что это была не лучшая идея ‒ дать Венедиктовой в руки ручку. По тому, как Венедиктова все время нервно крутила и перекладывала ручку из одной руки в другую, стало понятно, что генеральный прокурор нервничает. А нервничают люди в такой ситуации, когда не верят в то, что говорят. Да и вообще не уверены в "успехе безнадежного дела"», ‒ обратил внимание юрист.

«То есть вот такая получается картинка. Генеральный прокурор перечисляет обвинения в адрес Виктора Медведчука и Тараса Козака, а сама постоянно сигнализирует нам на языке жестов "Не верю", "Не верю"», ‒ уточнил он.

Годный напомнил, что власть начала политические репрессии против Виктора Медведчука сразу же после того, как рейтинг его партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» стал выше рейтинга «Слуги народа» Зеленского.

«"Прокуратура не играет в политику, а защищает закон…" Да-да, мы почти поверили. Мы помним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne ZIK, а затем указ о санкциях в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко сразу после того, как рейтинги "Оппозиционной платформы – За жизнь" догнали и перегнали партию власти "Слуга народа"», ‒ подчеркнул юрист.

Годный заявил, что расследование дела Медведчука проходило с нарушением подследственности, а также что дело базируется на фальшивых экспертизах.

«"Расследованием установлено…" Извините, установлено каким расследованием? По законам Украины следствие в отношении народного депутата имеет право вести ГБР. Пусть генпрокурор Венедиктова объяснит нам, почему по делу Медведчука и Козака следствие ведут сотрудники СБУ. Вы расскажите украинцам, пани Венедиктова, расскажите, что дело Медведчука зарегистрировал следователь СБУ, а не сотрудник Офиса генерального прокурора», ‒ конкретизировал юрист.

«"Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и доказательств…" О да! Мы помним, какой громкий скандал разразился по поводу экспертиз в деле Медведчука, когда оказалось, что по заказу СБУ экспертизы проводили… сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Более того, президент Зеленский сразу же наградил сотрудников Института СБУ, которые проводили "экспертизу" по делу Медведчука – Татьяне Будко пожаловали звание "заслуженный деятель науки и техники Украины", Анатолию Свинцицкому – звание "заслуженный юрист Украины". Наградили за то, что сделали нужные для власти выводы», ‒ подчеркнул эксперт.

«Главное, чтобы потом не пришлось страдать, как судья Николай Чаус, который тоже выполнял политические заказы, а теперь страдает так, что врагу не пожелаешь. Зато судьба судьи Чауса ‒ это урок всем другим. Урок для судей, следователей, прокуроров, что за политические репрессии придется отвечать, и отвечать сурово», ‒ уточнил юрист.

Годный опроверг слова Венедиктовой, будто расследование дела Медведчука было публичным и открытым.

«"Весь процесс был публичным и открытым…" Пани генпрокурорка, наверное, не в курсе, что когда 30 июля судья Киевского апелляционного суда спросил ее подчиненных, где доказательства против Медведчука, то сотрудник Офиса генерального прокурора ответил, что на этом этапе они не могут предъявить доказательства», ‒ отметил юрист.

«В общем, вот такие выводы по итогам просмотра видео с участием генерального прокурора Венедиктовой. Впрочем, глядя, как Венедиктова нервно вертит ручку в руках, мы понимаем, что она и сама не верит в то, что говорит. А значит, нас ждут новые разоблачения, когда Медведчук и его адвокаты устроят "зеленым" в суде "избиение младенцев"», ‒ заключил юрист Сергей Годный.



