Соратники партии "Держава" раскритиковали последние решения СНБО, о чем говорится на их официальном сайте. Упоминается, что СНБО ведет репрессивную политику в отношении оппозиционеров
«Политическая партия «Держава» выступает категорически против подобных политических репрессий в отношении неугодных оппозиционных журналистов и политиков», - отмечено на сайте.
В публикации сказано, что недавно СНБО ввел санкции в отношении главного редактора издания «Страна.ua» и оппозиционных политиков.
«Партия «Держава» требует немедленной реакции Конституционного суда Украины на внесудебные расправы с «неугодными»», - сказано на официальном сайте партии.
Как отмечено в публикации, партия «Держава» будет обращаться к европейским коллегам из социалистических партий и примет участие в формировании международной позиции касаемо внесудебных решений в отношении оппозиционеров.
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Как сообщала Politeka, партия «Держава» поздравила украинцев с Днем Крещения Руси и пожелала благополучия и взаимопонимания украинским семьям.
Также Politeka публиковала заявление Дмитрия Васильца: Надеюсь, структуры Евросоюза обратят внимание на политические репрессии в Литве.