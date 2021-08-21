Соратники партии "Держава" раскритиковали последние решения СНБО, о чем говорится на их официальном сайте. Упоминается, что СНБО ведет репрессивную политику в отношении оппозиционеров

«Политическая партия «Держава» выступает категорически против подобных политических репрессий в отношении неугодных оппозиционных журналистов и политиков», - отмечено на сайте.

В публикации сказано, что недавно СНБО ввел санкции в отношении главного редактора издания «Страна.ua» и оппозиционных политиков.

«Партия «Держава» требует немедленной реакции Конституционного суда Украины на внесудебные расправы с «неугодными»», - сказано на официальном сайте партии.

Как отмечено в публикации, партия «Держава» будет обращаться к европейским коллегам из социалистических партий и примет участие в формировании международной позиции касаемо внесудебных решений в отношении оппозиционеров.

Как сообщала Politeka, партия «Держава» поздравила украинцев с Днем Крещения Руси и пожелала благополучия и взаимопонимания украинским семьям.

Также Politeka публиковала заявление Дмитрия Васильца: Надеюсь, структуры Евросоюза обратят внимание на политические репрессии в Литве.