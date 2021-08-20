Накануне празднования 30-летия Независимости Украины Президент Владимир Зеленский дал указание объявить об окончании расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, и это при том, что большинство запланированных прокурорами следственных действий еще не выполнено.

Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram и на своей странице в Facebook.

Парламентарий назвал это очередной пиар-акцией Владимира Зеленского.

«Оказалось, что Зеленскому в поздравительной речи не хватает текста о его блистательной победе над русским миром и пятой колонной Кремля. И вот для того, чтобы пустить пыль в глаза наивному обывателю, было решено ко Дню Независимости объявить о победном окончании расследования уголовного дела Медведчука. Гениально! Но дело-то на самом деле не окончено и в суд не направлено!» – подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что на данный момент по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября.

«Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи ‒ и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новую "підозру", полностью воспроизводящую текст старой», – написал народный депутат.

По его мнению, это было нужно для того, чтобы не дать возможности адвокатам Медведчука обжаловать это в суде, так как согласно законодательству обжаловать необоснованное подозрение можно только через два месяца после его объявления.

«Теперь будем ждать бравурной праздничной речи Президента Зеленского ко Дню Независимости Украины, грубого нарушения права Медведчука на защиту, решения ЕСПЧ в его пользу и возвращения уголовно-правового бумеранга ко всем участникам этого позорного спектакля», – констатировал Ренат Кузьмин.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что у его адвокатов есть все доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.