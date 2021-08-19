Офис президента развернул атаку на киевские кланы и КГГА во главе с Виталием Кличко, добился увольнения главы МВД Арсена Авакова, а вот атака Зеленского и компании на главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука забуксовала
Хотя июль считается временем, когда в Украине заканчивается политический сезон, но в этом году события этого месяца начисто опровергли устоявшиеся стереотипы, цитирует слова Юлии Паливоды
Рейтинг популярности украинских политиков в СМИ четко показывает, кто заслужил называться победителем, а кто сдал свои позиции.
В июле обострилась борьба за кресло премьера. В качестве сменщиков Дениса Шмыгаля (9-е место) зазвучали имена министра экономики Алексея Любченко (ворвался на 22-е место) и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова (63-е место).
Офис президента Зеленского "вышел на тропу войны" "всех против всех". А это означает, что рано или поздно противники "зеленых" объединятся против Зеленского и компании и разгромят позиции власти. Тем более что "война против всех".
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Офис президента развернул атаку по всему фронту на киевские кланы и КГГА во главе с Виталием Кличко (10-е место), добился увольнения главы МВД Арсена Авакова (2-е место), превратив бывшего министра и его окружение в своих политических врагов. А вот атака против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука забуксовала. Прокуратура так и не смогла представить в суде доказательств виновности политика, а сам оппозиционер каждое судебное заседание превращает в политическую трибуну, причем действует успешно, судя по тому, что его позицию транслируют все ведущие украинские СМИ. Тот факт, что Медведчук несколько месяцев подряд находится в топ-5 самых популярных политиков, показывает, что план ОП ограничить его влияние не сработал.
Кстати, точно такое же фиаско постигло ОП в ходе наступления на позиции Порошенко (3-е место), с которым Зеленский сейчас конкурирует за один и тот же электорат (размер которого можно оценить до 8% на парламентских и до 24% на президентских выборах). Социологические исследования показывают, что Зеленскому не удалось переманить на свою сторону значимую часть электората "Европейской солидарности", хотя новый президент по факту продолжает курс Порошенко и часто даже говорит его словами. Для иллюстрации: соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) за 24 июля – 01 августа дает такую картину.
Рейтинг "Европейской солидарности" Порошенко составляет 14,2 %, "Слуги народа" Зеленского – 20,2 %. Если сравнивать с итогами выборов в Верховную Раду, то Порошенко добавил более 6% по сравнению с результатом в виде 8,10%, в то время как партия Зеленского потеряла почти 23% (если сравнивать с результатом 43,16%). А это означает, что политика Зеленского в стиле "Порошенко № 2" пока не помогла "откусить" часть избирателей экс-президента и его "Европейской солидарности". Что касается нынешней расстановки сил, то результат "Слуги народа" Зеленского отличается от позиции ОПЗЖ Медведчука на показатель статистической погрешности. У "слуг" - 20,2 %, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 18,3 %.
Еще одна линия фронта – это борьба против эпидемии коронавируса. Именно ажиотаж вокруг эпидемии Covid-19 поясняет присутствие в рейтинге министра здравоохранения Виктора Ляшко (6-к место). До него, напомним, в первой десятке стабильно присутствовал предыдущий глава МОЗ Максим Степанов. Поэтому до тех пор, пока пандемия будет одной из топ-тем в СМИ, министр здравоохранения обречен присутствовать в рейтинге самых популярных политиков.
Юлия Паливода