Офис президента развернул атаку на киевские кланы и КГГА во главе с Виталием Кличко, добился увольнения главы МВД Арсена Авакова, а вот атака Зеленского и компании на главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука забуксовала

Хотя июль считается временем, когда в Украине заканчивается политический сезон, но в этом году события этого месяца начисто опровергли устоявшиеся стереотипы, цитирует слова Юлии Паливоды 112ua. Июль отметился таким количеством горячих политических битв, что может дать фору любому самому горячему времени активного политического сезона. А еще июль-2021 из-за большого числа политических сражений оказался настолько горячим, что это неминуемо отразилось на информационной картине, которую создают СМИ.

Рейтинг популярности украинских политиков в СМИ четко показывает, кто заслужил называться победителем, а кто сдал свои позиции.

В июле обострилась борьба за кресло премьера. В качестве сменщиков Дениса Шмыгаля (9-е место) зазвучали имена министра экономики Алексея Любченко (ворвался на 22-е место) и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова (63-е место).

Офис президента Зеленского "вышел на тропу войны" "всех против всех". А это означает, что рано или поздно противники "зеленых" объединятся против Зеленского и компании и разгромят позиции власти. Тем более что "война против всех".

Офис президента развернул атаку по всему фронту на киевские кланы и КГГА во главе с Виталием Кличко (10-е место), добился увольнения главы МВД Арсена Авакова (2-е место), превратив бывшего министра и его окружение в своих политических врагов. А вот атака против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука забуксовала. Прокуратура так и не смогла представить в суде доказательств виновности политика, а сам оппозиционер каждое судебное заседание превращает в политическую трибуну, причем действует успешно, судя по тому, что его позицию транслируют все ведущие украинские СМИ. Тот факт, что Медведчук несколько месяцев подряд находится в топ-5 самых популярных политиков, показывает, что план ОП ограничить его влияние не сработал.

Кстати, точно такое же фиаско постигло ОП в ходе наступления на позиции Порошенко (3-е место), с которым Зеленский сейчас конкурирует за один и тот же электорат (размер которого можно оценить до 8% на парламентских и до 24% на президентских выборах). Социологические исследования показывают, что Зеленскому не удалось переманить на свою сторону значимую часть электората "Европейской солидарности", хотя новый президент по факту продолжает курс Порошенко и часто даже говорит его словами. Для иллюстрации: соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) за 24 июля – 01 августа дает такую картину.

Рейтинг "Европейской солидарности" Порошенко составляет 14,2 %, "Слуги народа" Зеленского – 20,2 %. Если сравнивать с итогами выборов в Верховную Раду, то Порошенко добавил более 6% по сравнению с результатом в виде 8,10%, в то время как партия Зеленского потеряла почти 23% (если сравнивать с результатом 43,16%). А это означает, что политика Зеленского в стиле "Порошенко № 2" пока не помогла "откусить" часть избирателей экс-президента и его "Европейской солидарности". Что касается нынешней расстановки сил, то результат "Слуги народа" Зеленского отличается от позиции ОПЗЖ Медведчука на показатель статистической погрешности. У "слуг" - 20,2 %, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 18,3 %.

Еще одна линия фронта – это борьба против эпидемии коронавируса. Именно ажиотаж вокруг эпидемии Covid-19 поясняет присутствие в рейтинге министра здравоохранения Виктора Ляшко (6-к место). До него, напомним, в первой десятке стабильно присутствовал предыдущий глава МОЗ Максим Степанов. Поэтому до тех пор, пока пандемия будет одной из топ-тем в СМИ, министр здравоохранения обречен присутствовать в рейтинге самых популярных политиков.

Юлия Паливода