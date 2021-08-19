Украине в этом году исполняется 30 лет. В стране выросло уже несколько поколений, и люди, родившиеся уже в независимом государстве, обзавелись собственными детьми

Однако на протяжении этих десятилетий ни страна, ни народ так и не обрели настоящей независимости. Помочь в этом сможет только один человек, против которого власть развернула широкомасштабную травлю. Просто за то, что он хочет, чтобы мы с вами жили лучше, чтобы наши дети и внуки не были должны заокеанским господам уже с рождения. Чтобы Украина стала сильным игроком на геополитической арене. Имя этого человека - Виктор Медведчук, цитирует статью Александра Кальченко 112ua.

Как бы кто ни ругал Советский Союз, но Украине от него досталось богатейшее наследие. Промышленные комплексы, горнодобывающие предприятия, развитая химическая и металлургическая отрасли, космические предприятия. Казалось бы, ничто не мешает молодой стране, у которой вдобавок ко всему еще и отличное географическое расположение, выходы к морям, в считанные годы стать одной из самых процветающих на континенте. Но никому: ни Европе, ни США не нужно было государство, способное потеснить их с мировой экономической карты, завоевав рынки, которые они считали исконно своими. В итоге богатейшие представители этих стран пошли по самому простому пути: предложили нашим чиновникам "30 серебренников", и те с маниакальным удовольствием начали разваливать то, что могло стать устойчивым фундаментом для построения сильной экономики Украины. Некогда богатейшие предприятия банкротились в считанные месяцы, а заводы, славившиеся на весь мир своей продукцией, были вынуждены производить колготки, чайники и прочий ширпотреб, чтобы хоть как-то выжить и обеспечить минимальной зарплатой свои коллективы. В результате все, кто мог покинуть страну, цвет нации - ученые, врачи, спортсмены - давно выехали за рубеж в поисках лучшей жизни. А следом за ними потянулись и миллионы наших сограждан, которых унизительно называют термином "заробитчане".

Правительства и отдельные чиновники покупались и перекупались. На страну, как бы она ни сопротивлялась, накинули долговое ярмо Международного валютного фонда. Десятилетиями он, а также другие внешние "кредиторы" и прочие влиятельные мировые лидеры диктовали нам, что делать со своей страной. Именно поэтому у нас повысился и продолжает повышаться пенсионный возраст. Именно МВФ, помахивая "финансовой морковкой" перед носом у очередной украинской власти, диктует правительству как, когда и насколько повышать цену на газ и другие коммунальные тарифы. И их совершенно не волнует, как среднестатистический украинец, бабушка-пенсионерка или многодетная семья сможет платить за это. Их волнует только одно: не дать Украине обрести реальную независимость. Сделать все, чтобы она еще глубже увязла в долговой яме и никогда из нее не выбралась.

Кроме правительств и чиновников, заокеанские "большие братья" скупили с потрохами суды, армию, силовиков - словом, всех, кто мог хоть как-то опираться их колоссальному давлению на страну. А теперь, благодаря Зеленскому, они "додавили" закон о земле. И мы, украинцы, лишились главного, того, что делало нас нацией, самого важного объединяющего фактора: своей земли, которая, через подставные фирмы будет продана иностранцам. В результате Украиной мы будем называться только на бумаге. А реальными хозяевами "від Сяну до Дону" будут китайцы, европейцы, арабы - все, кто заплатит цену, которая позволит пользоваться нашей землей так, как они захотят.

Что мы имеем спустя 30 лет? Страну с разваленной экономикой, многолетним вооруженным конфликтом, насквозь прогнившей продажной властью во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые ради одобрения своих хозяев будут принимать любые абсурдные законы, взвинчивать цены и налоги без учетов интересов своего народа. Тех, кто каждые 5 лет наивно верит, что новая власть будет лучше старой. Что наконец-то найдется человек с сильной командой, способный вытащить Украину из этой бездны.

Такой человек действительно есть. Это лидер оппозиции Виктор Медведчук. Он единственный, кто за все 30 лет ни разу не покинул страну и, в отличие от всех остальных лидеров политических сил, не менял своих убеждений. Он последовательно и целенаправленно отстаивает интересы простых украинцев. Главное - он знает, каким путем должна двигаться Украина, чтобы не просто выбраться из экономической ямы, но и стать процветающей страной. Более того: как государственный деятель с колоссальным опытом, он может найти общий язык и с Россией, и с Европой, чтобы сотрудничество между странами строилось на основе взаимной выгоды, а не позиции "хозяин - раб". В своей статье "О будущем украинского и русского народов" он четко изложил свое видение того, что может ожидать Украину в ближайшие годы, риски для страны и то, как их избежать.

Именно поэтому лидера оппозиции настолько боится власть в лице президента Зеленского и их заграничные хозяева, что устроили масштабную травлю, вменяя совершенно чудовищные обвинения, основанные на лживых, ничем не подкрепленных, на скорую руку состряпанных обвинениях. Их цель одна: закрыть Медведчуку рот и не дать ни малейшего шанса стране наконец-то начать развитие, а не загнивание.

Но как бы ни старался Зеленский со своими бакановыми, венедиктовыми и прочими прихвостнями - у них ничего не выйдет. Медведчук на своем веку видел не одного такого "царька", который, выглядывая из кармана очередного миллиардера, грозил ему кулачком. Потому что на стороне лидера оппозиции правда, знания, сильная команда и главное - миллионы людей, которые верят ему и верят в него.

А это значит, что у нашей страны еще есть шанс. И пока есть Медведчук - можно верить в то, что свои 40 лет Украина уже будет встречать не в статусе европейской нищенки, а солидным, процветающим государством.

Александр Кальченко