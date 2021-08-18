Глава партии «Сила нации», общественный деятель Андрей Пелюховский в программе «Культ личности» Руслана Бизяева заподозрил, что президент Беларуси Лукашенко не совсем искренен в отношениях с Украиной.

«Для Беларуси он хороший президент, но вопрос в другом – по поводу Украины. Во-первых, с его рейтингом тут трудно поспорить. Такое ощущение, что Украина – площадка для кого-то. Но украинцы не будут за него голосовать, как бы он не танцевал на бровях и не раздавал бы всем картошку на шару. Это сто процентов», - говорит он.

Но есть и обратная сторона медали, отмечает Пелюховский.

«Вот как раз Лукашенко слукавил. Вот ему как раз мир невыгоден. Возьмем тринадцатый год, когда еще ничего не началось, 2014 год, начался конфликт. Все это прекрасно понимают, Белорусские авиалинии – они были банкроты. Аэропорт почти убитый был, все. Сейчас Лукашенко – практически один из лучших аэропортов Европы. Другой вопрос – Минск выбран как площадка урегулирования конфликта, мирный плацдарм. Ты, Лукашенко, принимаешь у себя политиков, чтобы организовывать встречи для мира. Это самое святое, что есть – спасти жизнь человека, наконец, чтобы мир наступил между государствами-соседями! Вот еще что проведите, правильно будет организовывать», - рассуждает политик.

Но возникает следующий вопрос.

«Ты же прекрасно понимаешь, что переговоры с миром должны прийти к завершающему концу, и все стремятся к миру. Ты сам говоришь, что должен наступить мир. Но тогда зачем ты расстраиваешь аэропорт, логистические центры? А потому что есть транзит, который шел через Украину, он пошел через Белорусь, и грузо-, и пассажирские перевозки. Если ты знаешь, что когда наступит мир, то сто процентов бизнес обратно вернется, и транзит обратно пойдет через Украину. Это выгодней будет! То почему ты расстраиваешься? То есть ты что-то знаешь, или тебе что-то пообещали? А это миллиардные доходы для государства», - говорит Пелюховский.

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