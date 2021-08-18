Офис генерального прокурора под надуманным предлогом планирует объявить в международный розыск народного депутата, члена Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.
В частности, в заявлении партии подчеркивается, что за прошедшее время власть так и не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего обвинения в адрес народного депутата.
«Все, что власть Зеленского может, это использовать админресурс, фальсифицировать уголовные дела, вводить незаконные санкции для борьбы с оппозицией во внесудебном и антиконституционном порядке, для препятствования законной политической деятельности народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Зеленский и его окружение четко продемонстрировали: они не остановятся перед самыми грязными методами политической борьбы, насильственными преступлениями с привлечением уличных банд, действующих под вывеской национал-радикальных организаций», – отметили в оппозиционной политсиле.
В ОПЗЖ особо подчеркнули: вместо того чтобы направить все свои силы на борьбу с экономическим кризисом и обнищанием украинцев, действующая власть воюет с оппозицией.
«Закрываются СМИ, идет наступление на независимость судебной системы, против оппозиции фабрикуются бредовые уголовные дела. Чиновники сорят бюджетными деньгами и растаскивают их по своим карманам. Но единственной задачей всех силовых ведомств стало антиконституционное преследование оппозиционеров», – говорится в заявлении партии.
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В ОПЗЖ уверены, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака является расправой над независимыми СМИ, телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK, и уничтожением свободы слова в Украине.
«Мы заявляем, что все обвинения в отношении Тараса Козака являются полностью незаконными и политически мотивированными. Требуем от власти прекратить политические репрессии. Обращаемся ко всему международному сообществу с призывом не идти на поводу у зарвавшейся Зе-команды и не делить с ней ответственность за уничтожение украинской демократии и расправу над свободой слова», – говорится в заявлении.
Кроме того, члены партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» выразили надежду, что международное сообщество даст свою жесткую оценку «незаконным, антиконституционным и внесудебным преследованиям, проводимым Зеленским и его окружением для установления в Украине диктатуры».