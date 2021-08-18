Защита народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука выбрала правильную стратегию, а именно сбор всех нарушений по делу и их приобщение к делу, которое рассматривает ЕСПЧ. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" сказал политический консультант Сергей Слободчук, передает 112ua.tv.

"Напомню, есть еще и иск (Медведчука. - Ред.) в Европейский суд по правам человека. И здесь правильная стратегия - это фиксировать все нарушения и "подшивать" к делу. Поэтому чем больше судебных заседаний будет, тем лучше, это только на руку защите Медведчука", - сказал он.

Политический консультант также отметил, что не нужно "забывать, что есть такой вид контратаки, как асимметричный ответ. Медведчук, кстати, в деле с "Кольчугами" в начале 2000-х показал, что он вполне владеет такими приемами".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.