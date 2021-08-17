Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь своими заявлениями в адрес русскоязычных граждан Украины вроде «Взяли чемоданы и выехали из Украины» нарушает законодательство, поскольку в Конституции Украины есть положения, согласно которым все граждане равны перед законом вне зависимости от языковой, религиозной и национальной принадлежности. Об этом в эфире «Першого незалежного» заявил политолог Александр Лазарев, пишет Hyser.ua.

Напомним, Креминь призвал выехать из Украины тех, кого не устраивает языковой закон.

«Те, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», – сказал он.

«Есть статья 161 Уголовного кодекса Украины, которая наказывает за подобные высказывания. Но государство Украина занимается попустительством. Первый раз закрыли глаза на то, что Остап Дроздов разжигает межнациональную рознь. Второй раз – на Ирину Фарион, третий – на Ларису Ницой, четвертый – на Тараса Креминя», – отметил Лазарев.

Политолог также коснулся темы преследования в Украине оппозиционных политиков, в частности – председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также закрытия в стране неугодных власти телеканалов.

«В незаконный способ происходит давление на оппозицию и ее преследование. Дело Медведчука – тому показатель. Люди на это смотрят и понимают: если наверху закон не выполняется, за его нарушение не наказывают, чем мы хуже их (власти. – Ред.) и почему мы это должны делать. Давайте дружно «забьем» на закон и будем делать все, что угодно. И знаете, где мы окажемся? В первобытном обществе. Когда человек человеку волк, когда друг друга будут убивать потому, что у него штаны лучше», – объяснил пагубность курса власти Александр Лазарев.

Эксперт убежден в том, что если не нормализировать эти процессы и не навести порядок в стране, то государство просто перестанет существовать.