Экс-участница романтического 11 сезона телепроекта «Холостяк» Анастасия Распутина похвасталась фолловерам своего микроблога эффектным нарядом.
Бывшая порноактриса, известная под псевдонимом Адель Асанти показала, как следует заветам знаменитой Коко Шанель и пополнила свой гардероб маленьким черным платьем, пишет Hyser.ua.
Свой look она дополнила черными солнцезащитными очками в белой оправе и босоножками на каблуках. В подписи к кадру Анастасия отметила: "Новый День - Новый Look".
Гости страницы оценили ее образ комплиментами и восторженными отзывами:
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Стоит отметить, что девушка часто экспериментирует с образами и показывает результаты "гардеробных" обновлений в Instagram:
Не секрет, что после участия в Холостяке-11, количество подписчиков Анастасии в соцсети увеличилось и теперь гораздо больше людей с интересом наблюдают за ее жизнью. К слову, она не скрывала свое прошлое, когда пришла на проект, но тот факт, что она снималась в фильмах "для взрослых", безусловно, вызвал резонанс у публики.