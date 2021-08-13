«Газпром» и в дальнейшем давит на Украину, используя газ через Европу. Эту ситуацию прокомментировал журналист Максим Гадюкин в программе «Суть событий» с Любовью Завальнюк на канале «Знай.ua».

Гость программы отмечает, что Украине, как и Молдове и другим государствам, поставляет газ не Россия, но она сокращает транзит с целью политического давления и обогащения. «Конкретно сейчас нас «Газпром», конечно, не обогревает никоим образом. Но давить он, все-таки, может», - подчеркивает он.

Как объясняет Гадюкин, если государство покупает газ заграницей, то можно просто нажать на мировые рынки. По его мнению, это не слишком разумно, ведь будут серьезные последствия. Тем не менее, говорит журналист, Россия, очевидно, готова пойти на этот шаг и поднять ставки.

Эксперт отмечает, что Украина и Европа находятся в одном климатическом поясе, а потому к отопительному сезону стоит накопить определенное количество газа. По его данным, Европа имеет примерно половину, а этого мало, лето проходит, в октябре стоит уже иметь основательные запасы. «Россия начинает: там случайно не забронировала транзитные мощности, а потом еще раз не забронировала, и еще раз. Газ есть, просто он растет в цене из-за того, что его не хватает», - рассказывает журналист.

Гадюкин заключает, что в таком случае Россия зарабатывает больше, а Украина имеет только убытки, поскольку газ из Европы обходится дороже.

Как сообщала Politeka, Гадюкин рассказал, сможет ли власть врать о газе в новом политическом сезоне.

Также Politeka писала о том, что Гадюкин назвал покупку газа в России давлением и шантажом