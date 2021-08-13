Представители партии «Держава» на своём официальном сайте сообщили, что их соратник подвергся нападению со стороны злоумышленников во время общения с жителями Херсона

«Партия «Держава» требует немедленного расследования данного нападения и публичного отчета полиции о проведении досудебного следствия. Вся информация о нападавших с ФИО и адресами уже передана представителем партии «Держава» в полицию», - сказано в публикации.

Как отмечается на сайте партии, Стремоусов общался с местными, как вдруг на него напала группа злоумышленников и избила его, предварительно кинув камеру на асфальт. В публикации подчеркнуто, что полиция, которая стояла рядом, не предприняла никаких мер.

«Данное нападение руководство партии «Держава» связывает исключительно с журналистской, общественной и политической деятельностью Кирилла Стремоусова в Херсоне и Херсонской области, с целью запугивания и недопущения участия нашего кандидата на довыборах в Верховную Раду в октябре 2021 года», - отмечено на сайте.

Как сообщала Politeka, партия «Держава» поздравила украинцев с Днем Крещения Руси и пожелала благополучия и взаимопонимания украинским семьям.

Также Politeka публиковала заявление Дмитрия Васильца: Надеюсь, структуры Евросоюза обратят внимание на политические репрессии в Литве.