Украинский общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский в программе Сергея Дойко «Личность» считает себя писателем, чье имя стоит в одном ряду с Герценом и Чернышевским.
«За их книги сажали, теперь сажают за мои. Благодаря этому я у «москалей» наиболее известный украинский литератор после Тараса Шевченко. Это земляки здесь не ценят, а «москали» ценят», - говорит он о своей книге «Война в толпе».
То, что Корчинский возглавляет политическую партию «Братство», является, по его словам, для России особенно раздражающим фактором.
«В Российскую Федерацию могу поехать, но выехать не смогу. Мне придется сидеть в грозненской тюрьме, там неприятно. Первые уголовные дела против меня возбуждены чеченской прокуратурой. Меня несколько раз по запросам Российской Федерации арестовывали в Европе, Интерпол. Благодарение Богу, все заканчивалось нормально, но все равно это определенный «напряг», - объясняет политик.
Саму же политическую партию «Братство он называет религиозным сообществом.
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«Это традиционная для Украины форма самоорганизации. Было Киевское Богоявленское братство, коллективным членом которого было войско Запорожское. Это были такие универсальные сообщества, религиозные, в первую очередь, которые очень много решали в Украине. Нам хотелось бы возродить эту форму самоорганизации украинцев. Мы этим занимаемся и понимаем, что реальная власть - это не та, что в кабинетах; реальная власть - это та, что на улице. Реальная власть - это не то, что денем; реальная власть - это то, что ночью. Собственно говоря, за ночь и за улицу нужно соревноваться. И в Украине тот, кто будет контролировать улицу и властвовать ночью - тот будет господствовать вообще», - констатирует Корчинский.
Politeka сообщала, что Рыбчинский сравнил убийство Шишова с убийством Ивасюка: «Выглядело это так, что тоже вроде суицид».
Также Politeka сообщала утверждание Зисельса, что конфликт между СБУ и НАБУ после скандала с задержанием судьи Чауса является следствием слабости государства.