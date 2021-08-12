Украинский общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский в программе Сергея Дойко «Личность» считает себя писателем, чье имя стоит в одном ряду с Герценом и Чернышевским.

«За их книги сажали, теперь сажают за мои. Благодаря этому я у «москалей» наиболее известный украинский литератор после Тараса Шевченко. Это земляки здесь не ценят, а «москали» ценят», - говорит он о своей книге «Война в толпе».

То, что Корчинский возглавляет политическую партию «Братство», является, по его словам, для России особенно раздражающим фактором.

«В Российскую Федерацию могу поехать, но выехать не смогу. Мне придется сидеть в грозненской тюрьме, там неприятно. Первые уголовные дела против меня возбуждены чеченской прокуратурой. Меня несколько раз по запросам Российской Федерации арестовывали в Европе, Интерпол. Благодарение Богу, все заканчивалось нормально, но все равно это определенный «напряг», - объясняет политик.

Саму же политическую партию «Братство он называет религиозным сообществом.

«Это традиционная для Украины форма самоорганизации. Было Киевское Богоявленское братство, коллективным членом которого было войско Запорожское. Это были такие универсальные сообщества, религиозные, в первую очередь, которые очень много решали в Украине. Нам хотелось бы возродить эту форму самоорганизации украинцев. Мы этим занимаемся и понимаем, что реальная власть - это не та, что в кабинетах; реальная власть - это та, что на улице. Реальная власть - это не то, что денем; реальная власть - это то, что ночью. Собственно говоря, за ночь и за улицу нужно соревноваться. И в Украине тот, кто будет контролировать улицу и властвовать ночью - тот будет господствовать вообще», - констатирует Корчинский.

Politeka сообщала, что Рыбчинский сравнил убийство Шишова с убийством Ивасюка: «Выглядело это так, что тоже вроде суицид».

Также Politeka сообщала утверждание Зисельса, что конфликт между СБУ и НАБУ после скандала с задержанием судьи Чауса является следствием слабости государства.



