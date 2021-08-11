Внучка культовой украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, показала свою прогулку по старинному городу в смелом топе

20-летняя Соня Евдокименко продолжает радовать поклонников живописными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Недавно девушка вместе с родителями и своим женихом побывала в Италии. В своем новом посте Соня решила показать прогулку по местным старинным улочкам.

На фото девушка запечатлена на фоне видов итальянской коммуны Пьетрасанта. Красотка показала свои модельные навыки, умело подбирая позы для снимков рядом с местной архитектурой.

Для это прогулки Евдокименко подобрала максимально стильный и удобный образ. На ней были свободные бежевые шорты с поясом, а также оригинальный черный топ с кокетливыми вырезами, которые делали его больше похожим на лифчик.

Отец Сони, сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, а также ее брат Антон оценили фото.

Поклонники также не смогли пройти мимо поста девушки.

«Просто нет такого фона, который вы не сделаете прекрасным», «Ну какая же красивая», «Величина построек завораживает! Где же это вы, София?», «Малышка на миллион», - пишут люди.

Напомним, внучка Софии Ротару показала своего брата-красавца, который вырос копией деда, в новом амплуа.

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару порадовала бабушку элегантным образом с золотом.

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару спустила халатик, поразив пикантными фото на отдыхе.