Прокурор Полтавской области Антон Столетний организовал и взял под крыло группу воров газоконденсата в составе 13 человек и дал им возможность «грабить трубу»

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, пишет dsnews.ua.

"Немного разоблачений и обличений оборотней в погонах. Жадный прокурор Полтавской области Столетний организовал, взял под крыло группу воров газоконденсата в составе 13 человек и дал им возможность грабить трубу", - в частности написал депутат.

Кроме того, Кива добавил, что Столетний, чтобы"обезопасить их деятельность, завел на них фиктивное дело и спрятал в стол, заблокировав возможность правоохранительным службам проводить в отношении данной группировки следственные действия".

"Но вчера всю преступную группировку приняли на месте совершаемого преступления - на трубе. И теперь у Столетнего возникает очень серьёзная проблема и с блатными, у которых он получал долю за ворованный конденсат, и с начальством, которое узнало об этом. Теперь все в руках Венедиктовой, которая должна решить судьбу оборотня! Очень важно, кто к ней первый зайдёт на приём!" – подытожил Кива.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава прокуратуры Полтавской области Антон Столетний поставил на поток вмешательства в строительные дела региона, признавая через суды недействительными договора с подрядчиками, или тендеры.Таким образом Столетний, по информации СМИ, может "подвесить в воздухе" ремонт, реконструкцию или постройку объекта любой важности. "Прокуратура как бы заявляет, что присутствовать и что-либо делать на территории Полтавщины строителям можно только с разрешения человека в погонах, если тот останется доволен занесенной "благодарностью", - писали СМИ.

Кроме того, по информации СМИ, Столетний работал в команде одиозного генпрокурора Виктора Пшонки, возглавлял отдел, который напрямую участвовал в "делах Майдана" в период кровавых событий в Киеве. После бегства Януковича Столетний был уволен и попал под люстрацию, но восстановился через суд.

Также СМИ отмечают, что в российском сегменте есть воспоминания "няшной" крымской прокурорши Натальи Поклонской о том, каким хорошим начальником управления был Столетний в ГПУ, "который душой болел за всё происходящее и который не оставил нас, как многие наши руководители оставили…"