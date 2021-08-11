На официальном сайте партии «Держава» соратники партии сообщили, что представители партии посетили детский образовательный лагерь «Светоч» под Киевом и провели детям несколько лекций по воспитанию.

«Дмитрий Василец отметил, что воспитание и образование детей – будущее нашей державы, такой логикой руководствуются наши соратники, используя лучшие образовательные методики в деле воспитания будущих защитников родной земли», - отмечено на сайте.

В публикации сказано, что подход к воспитанию детей должен быть тщательным, потому что от них зависит наше будущее, поэтому надо с детства прививать любовь к Украине и другие правильные мысли.

«Наши традиции, любовь к Родине, основы братского отношения к славянским и прочим народам, а также основы критического мышления и здорового образа жизни», - так сказано в публикации, что надо вкладывать в детей.

Как сообщала Politeka, партия «Держава» поздравила украинцев с Днем Крещения Руси и пожелала благополучия и взаимопонимания украинским семьям.

Также Politeka публиковала заявление Дмитрия Васильца: Надеюсь, структуры Евросоюза обратят внимание на политические репрессии в Литве.



