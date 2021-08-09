Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович возмущен действиями власти в отношении украинской спортсменки, бронзового призера Олимпийских Игр в Токио Ярославы Магучих

Как известно, в последние несколько дней в Украине развернулась активная травля Магучих из-за ее совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Напомним, Магучих и Ласицкене выступали в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020. После соревнований, на которых россиянка Ласицкене завоевала золото, а украинка Магучих – бронзу, спортсменки обнялись. Этот факт вызвал негодование со стороны украинской власти, а Министерство обороны Украины тут же вызвало младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, легкоатлетку Ярославу Магучих на «воспитательную беседу».

«Я – сопредседатель крупнейшей оппозиционной силы Украины – выражаю свое возмущение тем фактом, что представители так называемого патриотического истеблишмента взялись за настоящую травлю 19-летней героини, спортсменки, которая в условиях тяжелой и напряженной борьбы смогла остаться простым и искренним человеком, которая не побоялась на весь мир продемонстрировать свои искренние чувства», – написал Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook

Политика возмущает тот факт, что «так называемые «патриоты», имея колоссальные возможности, за все эти годы во власти ничего (!) не построили, то и дело, что распродают землю, распродают жемчужины промышленности, опустошают страну и карманы людей, задавливая их непосильными тарифами, берутся за воспитательные беседы с теми, кто делает страну лучше, кто приносит настоящую славу Украине и радость миллионам болельщиков!»

Вадим Рабинович считает, что «такие патриоты доведут до того, что в стране ни одного спортсмена не останется!»

«Или, быть может, это и есть их истинная цель?!. В таком случае я предлагаю уже на следующую Олимпиаду в Париж отправлять не настоящих атлетов, прославляющих Украину своими достижениями, а таких как Ницой и Вятрович – вот пусть они прыгают, бегают, добывают медали для страны. И тогда все будут «ходить строем», никого не будут «цькуваты» и никому не придется устраивать воспитательные беседы на предмет замера патриотического чувства!» – предложил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя».

Народный депутат считает, что власти необходимо не патриотически воспитывать граждан, а создавать им достойные условия жизни. «Не красть из карманов налогоплательщиков деньги, а обеспечивать им нормальное существование, работу, развитие, реализацию и безбедную старость!» – призвал он.

От своего имени и от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович выразил полную поддержку мужественной Ярославе Магучих.

«Мы – партия «ОПЗЖ» – становимся плечом к плечу с украинской спортсменкой и призываем ее не бояться оправдательно-воспитательных бесед с людьми, которые ничего не сделали ни для развития спорта, ни для развития страны!» – резюмировал Вадим Рабинович.