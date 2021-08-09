Глава партии «Держава» Дмитрий Василец в своём Telegram сообщил, что партия провела акцию под стенами литовского посольства в поддержку литовского оппозиционного политика-публициста Альгирдаса Палецкиса.

«В демократическом обществе расследовать можно любые события, пускай даже и трагические, а в связи с этим требую прекращения незаконного уголовного преследования Альгирдаса Палецкиса литовским режимом», - заявил Василец.

Как сообщено в публикации, Альгирдас Палецкис проводил расследование расстрела людей 11-13 января 1991 года в районе телебашни в Вильнюсе, что было воспринято литовской властью как покушение на независимость и основы национальной безопасности.

«Надеюсь, структуры Евросоюза обратят внимание на политические репрессии в Литве и проведут «разъяснительные работы» литовскому режиму по соблюдению прав человека и основам демократии», - отметил Василец в Telegram.

По мнению Васильца, действия власти Литвы не имеют ничего общего с демократией и законом.

Как сообщала Politeka, партия «Держава» поздравила украинцев с Днем Крещения Руси и пожелала благополучия и взаимопонимания украинским семьям.

Также Politeka сообщала, что партия «Держава» выступает исключительно за нейтральный статус Украины.