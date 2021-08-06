Дмитро Сенниченко став незручним керівництву держави? У РНБО, Парламенті та Уряді розглядають питання про можливе звільнення голови Фонду держмайна: посадовця підозрюють у корупційних схемах, приховуванні статків та лобіюванні торгових інтересів країни-агресора, пише "Апостроф".

Комітет з питань економічного розвитку ВРУ за дорученням голови Парламенту Разумкова розглянув звернення щодо недоцільності подальшого перебування Сенниченка на посаді голови ФДМУ та спрямував відповідне звернення до Кабінету міністрів. Підставою для таких дій стали численні викривальні матеріали у ЗМІ, де Сенниченку закидають непослідовні управлінські рішення й сумнівні кадрові призначення.

Нагадаємо, цього літа доведені до відчаю вкладники ЖК «Варшавський Плюс» провели під стінами ФДМУ кілька мітингів, в ході яких намагались почути від керівництва органу відповідь на питання: коли збудоване житло нарешті введуть в експлуатацію. Однак очільник ФДМУ не знайшов можливості вийти до людей і пояснити позицію Фонду.

При цьому замовник будівництва – ДП «Пуща-Водиця» відмовляється підписувати документи про готовність будинків і присвоєння їм поштових адрес. Таке блокування відбувається за прямої участі та потурання управляючого органу, яким є ФДМУ.

За даними журналістів, Сенниченко також причетний до лобіювання торгівлі титаном з Росією. Попри обіцянки очільника Фонду прибрати з компаній-видобувачів сировини менеджмент Дмитра Фірташа, насправді сталося протилежне. При цьому сировина постачається на підприємства компанії ВСМПО-Авісма, тісно пов’язаної з оборонним комплексом країни-агресора.

Пану Дмитру також закидають декларування недостовірної інформації: посадовець не відобразив у своєму звіті дороге офісне приміщення, яким володіє його дружина. Крім того, багато питань викликають квартири в обухівському ЖК «Комфорт-Хаус», які чиновник набув кілька років тому, адже цей житловий комплекс було зведено з численними порушеннями і без необхідної дозвільної документації.