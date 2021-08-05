Возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс в планы Президента Украины Владимира Зеленского не входит, он продолжает делать заявления, которые дискриминируют людей, проживающих на неконтролируемых Украиной территориях. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

В политсиле заявили, что считают несправедливым предложение Зеленского одним жителям неконтролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской областей уехать в Россию, а другим, считающим Донбасс украинским, – остаться и терпеть.

«Это совершенно несправедливый по отношению к сторонникам единой, территориально целостной Украины подход, который дискриминирует и ставит в заведомо худшие условия их и, главное, их детей, потому что никаких перспектив и планов относительно возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс Зеленский не имеет и не хочет иметь. Это цинично-издевательское, абсолютно антигосударственное по отношению к собственным гражданам заявление Зеленского станет несмываемым позором для Украины. Впервые лидер государства заговорил о массовой депортации граждан как об инструменте государственной политики», – говорится в заявлении на сайте ОПЗЖ.

По мнению представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь», Зеленский фактически открытым текстом предложил изгнать с родной земли всех тех, кто не согласен с политикой нынешней власти.

«Это заявление Президента подводит черту под многочисленными свидетельствами того, что государственная политика Украины под его руководством будет направлена на построение государства, действующего в интересах лишь отдельной части населения страны ‒ тех, кто разделяет его принципы ущемления прав этнических русских и всего русскоязычного населения, представителей других национальностей, кто поддерживает разгул радикализма, профашистских организаций и тотальную коррупцию», – подчеркнули в политсиле.

Также в заявлении партии отмечается, что подобные высказывания представителей власти являются лишним доказательством тому, что Президент и его команда не собираются выполнять взятые на себя обязательства по прекращению конфликта на Востоке Украины. Более того, глава государства открыто и издевательски демонстрирует пренебрежение судьбой собственных граждан, их правами и интересами. И это касается не только неконтролируемых территорий.

«Те жители западных и центральных регионов, которые еще недавно считали Украину Европой, сегодня миллионами уезжают из нашей страны – в полном соответствии с циничными "хотелками" действующей власти. Теперь уже Президент лично озвучивает ксенофобский, раскалывающий страну лозунг: "Чемодан, вокзал, Россия", от которого события 2014 года исцелили даже самых радикальных и неадекватных националистов», – подчеркнули в ОПЗЖ.

Ввиду вышесказанного в «Оппозиционной платформе – За жизнь» заявили, что Президент, «продемонстрировавший полную политическую несостоятельность, презрение к своим согражданам, растоптавший Конституцию и свободу слова», недостоин занимать свой пост.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Владимир Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Парламентарий подчеркнул, что закономерным результатом такой антисоциальной политики должна стать кардинальная «перезагрузка» власти, которой можно добиться только путем отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.