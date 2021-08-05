Общественный деятель Андрей Пелюховский коснулся темы законопроекта об увеличении численности вооруженных сил и высказал свое мнение относительно него в новой программе «Субъективно с Андреем Пелюховским».

Прежде всего Пелюховский отмечает, что государство имеет огромную дыру в бюджете и такие законопроекты только ее увеличат. Как он сообщает, согласно данным НБУ эта дыра оценивается в 300 млрд гривен, но сам эксперт считает, что реальная цифра намного больше. «Зеленский внес законопроект об увеличении вооруженных сил Украины на 10-11 тысяч военнослужащих. За этим стоит огромная затратная часть в бюджете», - констатирует ведущий.

Он объясняет, что увеличить численность вооруженных сил - это еще не все, ведь военнослужащим нужны одежда, обувь, еда и зарплата. Но больше всего вопросов Пелюховский ставит к причинам принятия законопроекта. Эксперт рассказывает, что государственное руководство мотивировало свое решение усилением национального сопротивления.

Попутно он подчеркивает, что имеется в виду борьба с беспорядками внутри государства и врагами извне, а в таком случае предполагается тотальная мобилизация. Как рассказывает эксперт, из общения с простыми людьми он понял одну вещь: прежде всего для них стоит вопрос мира. «К чему это все делается и зачем на сегодняшний день усиливать вооруженные силы Украины, когда мы порядка семи лет ждем, когда наступит мир. Это шаг к миру или шаг к войне?», - спрашивает Пелюховский.

Как сообщала Politeka, Пелюховский рассказал о праздновании тридцатилетия независимости Украины.

Также Politeka писала о том, что Пелюховский назвал украинский народ чрезвычайно терпеливым.



