В новой программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» публичный деятель Андрей Пелюховский рассказал о предстоящих празднованиях тридцатилетия независимости Украины.

«Правительство готовится отметить тридцатилетие независимости Украины и на это они планируют потратить 5,5 миллиарда гривен, а это порядка 200 миллионов долларов. И, наверное, 5,5 миллиарда гривен лучше было бы потратить на создание или строительство предприятий, которые бы обеспечили работой многих украинцев», - акцентировал он.

Пелюховский считает, что это было бы по истине правильно, что каждый год День Независимости и День Конституции нужно праздновать показателями, а не устраивать роскошные празднования с пиршествами и концертами.

«Это выглядит как пир во время чумы, когда людям нечего кушать, а они устраивают шикарные банкеты с шоу-программой за деньги общества. Он считает, что такие огромные деньги на празднование Дня Независимости правительство могло найти куда применить на действительные нужды или на спасение жизней украинцев», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что именно за счет работников удается как-то поддерживать нашу экономику на плаву.