Возле Черкасского Дома правосудия произошла стычка между сторонниками "Национального корпуса" и "Оппозиционной платформы "За жизнь". В результате конфликта, титушки, которых "ОПЗЖ" привезли для поддержки на суде, вынуждены были бежать. Об этом сообщил лидер местного "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук в собственном телеграмм-канале.

"Три автобуса пророссийской титушни запомнили, что в Черкассах можно получить по голове и сверкали пятками", - написал Кухарчук.

В суде происходило слушание дела по иску ОПЗЖ о признании незаконной петиции Кухарчука «Об обращении Черкасского городского Совета к Министерству Юстиции Украины о запрете политической партии ОПЗЖ». Суд отклонил иск ОПЗЖ, признав петицию правомерной.