Украинская власть загоняет украинцев в нищету, доказательство этому - существенная инфляция. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

“Власть с каждым годом всё больше загоняет украинцев в нищету. Доказательство этому ‒ инфляция, которая за последние полгода значительно ускорилась. С начала года по конец июня цены на тарифы и ряд товаров и услуг первой необходимости выросли на 6,4%. Если сравнить июнь 2021 к июню 2020, то инфляция достигла 9,5%!”, – написал парламентарий.

По словам Рабиновича, коммунальные услуги в июне к аналогичному периоду 2020 выросли на 36,4%, электроэнергия стала дороже на 36,6%, а природный газ – на 175,3%.

“Среди продуктов питания больше всего подорожало подсолнечное масло на 80,3%, сахар – на 70,1%, хлеб – на 16,1%, яйца – на 12,6%. Теперь давайте сравним эти цифры с ростом прожиточного минимума и пенсий за аналогичный период”, – отметил он.

Представитель ОПЗЖ добавил, что прожиточный минимум увеличился лишь на 4,8% (с 2189 грн до 2294 грн), минимальная пенсия ‒ также на 4,8% (с 1769 грн до 1854 грн).

“Правительство до сих пор не приняло действенных мер для сдерживания инфляции. Именно поэтому Оппозиционная платформа ‒ За жизнь разработала реальные предложения, принятие которых остановит кризисные явления в экономике и даст возможность повысить социальную защиту граждан”, – резюмировал Вадим Рабинович.