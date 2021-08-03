В своей программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» глава ОО «Защита и помощь», председатель партии «Сила нации» Андрей Пелюховский назвал украинский народ чрезвычайно терпеливым.

По словам Пелюховского, сегодня наступил момент, когда украинцы подошли к крайней точке своего терпения. И в этом, говорит он, виновата ситуация в стране. «Я живу от рынка метров 200. И мне больно смотреть, когда простые украинцы перебирают это гнилье, чтобы какую-то ягодку по дешевке принести ребенку», - рассказывает эксперт и добавляет, что советует украинским чиновникам обязательно посетить рынок и послушать разговоры в очередях.

Попутно он вспоминает первого президента Ичкерии Джохара Дудаева, которому пришлось бороться за независимость народа и который первым признал силу духа христианина равной мусульманину. «Терпеливый народ – очень опасный народ. Когда заканчивается у украинцев терпение – они не чувствуют грани дозволенного. Не дай вам Аллах что-то забрать у украинца. Они вернутся на землю предков, и живые будут завидовать мертвым», - цитирует Пелюховский.

Тем не менее, говорит политик, своими действиями власть подрывает это терпение. По его словам, размер средней платежки по тарифам скоро поднимут до 5-6 тысяч гривен на семью. «В основном удар очень сильный по ком идет? По пенсионерам, учителям, врачам, малоимущим… Это вообще очень страшно», - констатирует эксперт.

Как сообщала Politeka, Пелюховский заявил, что украинские пенсионеры вынуждены выживать на копейки .