Если государственные предприятия, которые были приватизированы, снова национализировать, то поможет ли это делу? Следует ли при этом учитывать печальный опыт «Укрзализныци» и «Укрпошты»?

Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политик Андрей Пелюховский.

«Стратегические предприятия нужно забрать и разделить: половину народу, а половину – государству, её можно дальше капитализировать. Не будет проблем ни с бюджетом, ни с фондом заработной платы. «Укрзализныцю» очень легко сделать прибыльной, достаточно убрать все фирмы-прокладки. Нужно, чтобы ремонт, снабжение и тому подобные вещи находились в государственных руках. Раньше так и делали, и это было прибыльно. А сейчас дошло до абсурда – идёт просто перекачка денег. Раньше в УЗ не было Наблюдательного совета, но она давала огромную прибыль. Сейчас всё наоборот», - говорит гость программы.

Но нынешнюю ситуацию он считает вполне поправимой.

«Было б желание всё исправить – и было бы всё в государственной собственности. Ведь инвесторы – это умные люди, а руководство страны уже показало, на что оно способно», - резюмирует Андрей Пелюховский.

Как сообщает Politeka, ранее глава Временной следственной комиссии по «Укрзализныце» Юлия Гришина потребовала увольнения руководства этой компании.

Также Politeka сообщала, что СНБО настаивает на введении в «Укрзализныце» временного управления.