Глава партии “Сила нации” Андрей Пелюховский в программе “Субъективно с Андреем Пелюховским” рассказал, есть ли в Украине теневые олигархи, и как с ними бороться.

“Есть, конечно, теневые олигархи. Есть люди, которые обладают серьезным капиталом, потому что считают, что большие деньги требуют большой тишины. Такие группы присутствуют. Это отдельные люди”, - сказал Андрей Пелюховский.

Он отметил, что есть олигархи, которые управляют большими компаниями, но при этом не “засвеченные”. Для того чтобы их найти, нужно провести аудит страны.

“Достаточно провести аудит страны, и все станет на свои места. Неужели это так сложно сделать? И тогда можно понять сразу же. И этих теневых вытащить из этих нор. Таких кротов, бобров, которые просто не светятся”, - добавил Пелюховский.

По его словам, нулевая декларация не решит проблему и только оттянет время, поскольку олигархам все простят.

Как сообщала Politeka, в СМИ заявляли, что наконец-то страной управляет президент, который выступает против олигархов, а не с ними заодно.

Также Politeka сообщала, что Загородний заявил, что у нас уже выстраивается параллельная вертикаль, мы уже кормим не только своих олигархов, но и западный бизнес.