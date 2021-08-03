Глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в своей программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» рассказал, как относится к мероприятиям ко Дню Независимости, которые организовывает украинская власть.

«Людям постоянно дают зрелища. Даже в Древнем Риме говорилось: хлеба и зрелищ, сначала – хлеба. К сожалению, люди устали от зрелищ. Хлеба нет! У людей пустые холодильники…», - говорит эксперт.

По его словам, на те 5,5 млрд грн, которые власть возьмет из бюджета на празднование Дня Независимости, можно было бы построить около 10 заводов и организовать около 5 тыс. рабочих мест.

«Вот это был бы праздник для людей. У нас развал экономики, у нас пандемия, мы на грани войны, уничтожение производства… Это пир среди чумы. Вы поинтересовались, хотим ли мы этого? Люди хотят в День Независимости открыть и улыбаться от полного холодильника, а не плакать от пустого холодильника», - сказал Пелюховский.

Он отметил, что украинцы – очень терпеливый народ.

«Я вижу, что люди на грани срыва… То есть терпение уже подходит к критической точке. Очень страшно, что на сегодняшний день происходит», - резюмировал политик.

Как сообщала Politeka, Пелюховский считает, что наши пенсионеры вынуждены выживать на копейки.

Также Politeka писала, что Пелюховский рассказал, будет ли новая революция.