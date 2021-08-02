Доказательства, которые приводит обвинение по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука нельзя класть в основу подозрений

Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Перший Незалежний", заявила адвокат политика Лариса Чередниченко, передает 112ua.tv.

"Доказательства, которыми обосновываются подозрения (Виктору Медведчуку, - ред.) собраны неуполномоченным органом. Богатая судебная практика Украины говорит о том, что такие доказательства нельзя класть в основу подозрений, но следственный судья Волк основал свою судебную практику, в соответствии с которой неважно какой орган собрал доказательства, неважно какие эти доказательства, качественные они или нет, мы положим их в основу подозрения, и таким образом обоснуем любое решение, в том числе, и незаконное качество экспертиз СБУ. Выводы, которые содержит экспертное заключение, - они не категоричные, и вероятностные (вероятно действие совершенно Виктором Медведчком, вероятно его голос, вероятно его почерк), но категорически мы сказать не можем. Что говорит закон при сомнении в пользу подозреваемого? что говорит следственный судья Волк? Сомнения есть, но я не сомневаюсь в том, что Медведчук это совершил, вот подозрения у нас обоснованные, я продлеваю ему срок действия меры пресечения", - отметила она.

При этом Чередниченко добавила, что защита дабы развеять все подозрения, обратилась с соответствующими запросами в компетентное экспертное учреждение, которое не зависит не только от СБУ, но и от ГБР, и от прокурора, они не зависят от обвинения.

"И независимые компетентные судебные эксперты, дали заключение, которое прямо противоположно тому, что получила сторона обвинения. Результаты экспертиз говорят, что Виктор Медведчук непричастен к тому, что ему пытаются инкриминировать, Виктор Медведчук не совершал противоправных действий и любые попытки заподозрить его в действиях, которые являются противоправными - это фактически преступление", - подчеркнула адвокат.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.