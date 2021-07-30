Обвинения народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и передаче государственной тайны третьим лицам безосновательны.

Следствие до сих пор не предоставило доказательств вины политика и при этом продолжает фабриковать материалы уголовного дела против него. Об этом заявил сам Виктор Медведчук во время заседания Киевского апелляционного суда.

«Уникальный со всех сторон эпизод, который скрывается за громким обвинением меня в государственной измене, ‒ это якобы передача мной государственной тайны моему коллеге при неустановленных обстоятельствах и (далее по кругу) неустановленных событиях. Непонятно, каким образом я получил секретную информацию, к которой я не имею допуска. Непонятно, как, когда и куда я ее передал. Непонятно, что вообще может подтвердить, что я как-то к этому причастен, ‒ отметил политик. ‒ Фактически пять месяцев расследования дела, а мы ничего об этом не знаем. И запросы адвокатов по ознакомлению с этим закончились безуспешно».

Медведчук даже пошутил, что такая тактика следствия скорее напоминает подход «перед прочтением сжечь». И это мало похоже на профессиональное собирание реальных доказательств вины фигуранта уголовного дела.

Кроме того, суд первой инстанции, по его словам, принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста с целым рядом нарушений. В частности, суд не принял во внимание факт нарушения прокуратурой сроков подачи ходатайства о продлении меры пресечения.

«О вручении ходатайства о продлении меры пресечения. Как можно двояко толковать норму части 1 статьи 199 Уголовного процессуального кодекса Украины, где сказано (что такое ходатайство подается. ‒ Ред.) не позднее чем за 10 дней до окончания действия определения о предварительном избрании меры пресечения (это связано с карантином в связи с борьбой с коронавирусом), в обычных условиях ‒ не позднее чем за 5 дней? Ведь ни за 10, ни за 5 дней ходатайство о продлении меры пресечения мне вручено не было, ‒ напомнил Виктор Медведчук. ‒Я считаю это грубым нарушением моего конституционного права на защиту. Основным Законом мне гарантировано право на защиту, и оно должно быть соблюдено во всех аспектах. В данном случае норма, предусматривающая вручения ходатайства именно в такое время, за столько-то дней, является обязанностью для органов следствия, прокуратуры и гарантией соблюдения конституционного права на защиту».

Второе обстоятельство, на которое обратил внимание оппозиционер, ‒ это формулировка самого ходатайства. Прокуратура требовала продолжить домашний арест Медведчуку «до 2-х месяцев». То есть фактически еще на несколько дней, пока совокупный срок домашнего ареста не достигнет двух месяцев. А Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения еще «на 2 месяца».

«Говорить можно все что угодно, но, что такое "ДО" и "НА" ‒ подробно изложено в инструкции Министерства юстиции Украины по рассмотрению судебных дел. Более того, два экспертных заключения, которые приобщены сегодня к материалам дела, свидетельствуют, что "ДО" ‒ это отнюдь не до 7 сентября, а только до 13 июля. Так изложено в ходатайстве: "до двух месяцев"», ‒ обратил на это внимание суда Медведчук.

Поскольку ходатайство было одобрено генеральным прокурором именно в такой формулировке, как указано выше, то следственный судья не имел права принимать решение, которое выходит за рамки ходатайства, и продлевать меру пресечения еще на 2 месяца. Более того, если органы следствия имели в виду какую-то другую формулировку, но не смогли изложить текст резолютивной части своего ходатайства понятно и конкретно, в соответствии с законом (а речь идет о громком политическом деле, которым, по словам Медведчука, занимаются 49 следователей и 16 процессуальных руководителей), то тем самым они лишь продемонстрировали открытое неуважение к суду.

«Я уверен, что это демонстрация неуважения к суду. И это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что решение судьи Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения подлежит отмене», ‒ заявил Виктор Медведчук.

По словам политика, фабрикацией дела против него занимается Служба безопасности Украины по указанию непосредственно главы государства.

«Служба безопасности Украины, проводя расследование с момента регистрации, с 11 марта до 26 апреля, сфальсифицировала это дело, были сфабрикованы материалы, через 14 дней после этого были отражены в материалах подозрения. СБУ по указанию Президента Зеленского и его команды еще в 2019 году начала незаконные, преступные действия в отношении депутатов фракции "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", ‒ отметил оппозиционер в своем обращении к суду. ‒ В СМИ сообщалось и сообщается до сих пор, что были задействованы все механизмы незаконных действий со стороны СБУ, чтобы выполнить задачи, поставленные Президентом Украины. Именно СБУ, поддержанная затем прокуратурой, сделала все, чтобы сфабрикованные материалы дела с недопустимыми доказательствами стали предметом рассмотрения и в суде первой инстанции, и сегодня в Киевском апелляционном суде».

Медведчук назвал политическими репрессиями со стороны Службы безопасности Украины уголовное дело против него и отметил, что именно его политическая деятельность как оппозиционера вызывает сегодня такое сопротивление со стороны властей.

«Считаю, что преступная деятельность СБУ, которая была направлена на фальсификацию этих материалов, ‒ это не что иное, как уголовное преследование оппозиции и политические репрессии. Именно таким образом я воспринимаю все то, что сегодня происходит», ‒ резюмировал он.

Но несмотря на то, что Виктор Медведчук в судебном заседании аргументированно разбил все доказательства стороны обвинения, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда города Киева, продлившего оппозиционному политику домашний арест.



