Представители партии «Держава» в своём Telegram-канале поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси.
«Многие века православная церковь на нашей земле подвергалась различным гонениям и даже в 21 веке мы видим подобные проявления, поддерживаемые властью. Но, несмотря на действия маргинальных политиков, православная церковь является надежной духовной основой нашего народа», - сказано в Telegram
Как отмечено в публикации, православная вера всегда была с нами в самые трудные минуты истории и помогала формировать человечность и наше государство.
«Целых 1033 года православная вера развивается на нашей земле и помогает многонациональному нашему народу переживать как радости, так и невзгоды», - отмечено в публикации.
Представители партии в публикации пожелали украинцам, чтобы их молитвы о мире сбылись, а в украинских домах всегда царили благополучие и взаимопонимание.
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