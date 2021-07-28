Представители партии «Держава» в своём Telegram-канале поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси.

«Многие века православная церковь на нашей земле подвергалась различным гонениям и даже в 21 веке мы видим подобные проявления, поддерживаемые властью. Но, несмотря на действия маргинальных политиков, православная церковь является надежной духовной основой нашего народа», - сказано в Telegram

Как отмечено в публикации, православная вера всегда была с нами в самые трудные минуты истории и помогала формировать человечность и наше государство.

«Целых 1033 года православная вера развивается на нашей земле и помогает многонациональному нашему народу переживать как радости, так и невзгоды», - отмечено в публикации.

Представители партии в публикации пожелали украинцам, чтобы их молитвы о мире сбылись, а в украинских домах всегда царили благополучие и взаимопонимание.

Напомним, Politeka сообщала, что в Украине состоялся анонс новой партии

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