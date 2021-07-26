На своём официальном сайте представители партии «Держава» сообщили, что Грузия вывела свой военный контингент из Афганистана. В публикации отмечено, что из-за сотрудничества с США Грузия потеряла много солдат и потратила много денег на войну в Афганистане.

«В результате 32 солдата погибло, 435 ранено и это только официальная статистика. За 20 лет кровопролития и террора афганского народа, войска «коалиции» добились лишь увеличения в десятки раз производства наркотиков в Афганистане и развития радикального исламизма», - отмечено в публикации.

Как отмечено в публикации, таким образом, правительство Грузии хотело угодить Западным партнерам. На официальном сайте сказано, что было потрачено сотни миллионов денег из бюджета Грузии.

«Странная «дружба» с Америкой очень дорого обошлась грузинскому народу, также как и украинскому. Именно поэтому партия «Держава» выступает исключительно за нейтральный статус Украины и пересмотр международных взаимоотношений с «партнерами», - подчеркнуто на официальном сайте.

В публикации сказано, что такой же сценарий может ожидать и Украину, поэтому нам надо сохранять нейтралитет.

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