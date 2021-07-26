Действующая власть планирует очередное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения и оно может стать самым сокрушительным ударом по доходам украинцев за весь период деятельности Президента Украины Владимира Зеленского

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий сообщил, что в новом отопительном сезоне тарифы на отопление в Украине могут вырасти на 30−40%, что, возможно, будет обнародовано уже в сентябре. По его словам, такой прогноз озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

«С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях все еще платят за коммунальные услуги, власть решила “снять последнюю рубаху”, готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее. Видимо, не дают покоя лавры Порошенко, при котором ЖКУ подорожали в разы», – отметил лидер ОПЗЖ.

Виктор Медведчук подчеркнул, что при Зеленском и его команде только тариф на газ для населения уже вырос на 70%.

«В целом начисления за жилищно-коммунальные услуги гражданам Украины в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го возросли на 109% ‒ с 5,6 млрд грн до 11,7 млрд грн. Как следствие, к началу лета задолженность украинцев за оплату услуг ЖКХ составляла: по оплате газа ‒ 26 млрд грн; по оплате тепла и горячей воды ‒ 22,7 млрд грн; по оплате электричества ‒ 7,3 млрд грн; по оплате холодной воды ‒ 6,3 млрд грн; по оплате обслуживания придомовой территории ‒ 5,4 млрд грн; по оплате вывоза мусора ‒ 1,2 млрд грн», – констатировал народный депутат Украины, добавляя, что в общем задолженность возросла на 32,2%.

Виктор Медведчук предупредил, что после повышения тарифов отопление для однокомнатной квартиры будет стоить минимум 2 000 грн, в свою очередь, для двухкомнатной (63 м2) ‒ 3 500 грн, а для трехкомнатной (80 м2) ‒ 4 000 грн. Политик отметил, что размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30−40%, то в регионах цена может вырасти на 60−70%.

«В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2−3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60% или даже 70%. В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%. А ведь также объявлено и об удорожании в текущем году электроэнергии, горячей воды и газа. Увеличение цены на газ для населения и ТКЭ неизбежно спровоцирует еще более серьезный рост тарифов», – привел прогнозы народный депутат Украины.

Виктор Медведчук проинформировал, что на фоне продолжающегося падения многих макропоказателей наша страна не вышла даже на параметры 2019 года, не говоря уже о докризисном 2013-м, а уровень безработицы при нынешней власти вырос с 7,3% до 10,5%, при этом задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 19,0% ‒ с 2,817 млрд грн до 3,351 млрд грн.

«Понятно, что в такой ситуации уже сейчас удорожание ЖКУ требует расширения программы предоставления жилищных субсидий. Но пока она только сворачивается. Наряду с сокращением количества получателей субсидий и уменьшением их размера предполагается резко ужесточить условия их предоставления, вплоть до проверки материального положения получателей субсидий по месту их жительства. В обход законодательных норм о неприкосновенности жилища», – с сожалением отметил председатель политсовета ОПЗЖ .

Также, по его словам, власть готовит и другие «сюрпризы» для украинцев.

«В Киеве проводится “эксперимент” по авансовой оплате отопления. Уже в июле многие горожане получили платежки с так называемым авансовым платежом за отопление. В аномальную жару киевлянам предлагают заплатить за горячие батареи из расчета 10 грн за квадратный метр. И этот “эксперимент” хотят распространить на всю Украину», – возмутился политик.

По мнению Медведчука, очередное повышение тарифов не что иное, как стремление власти Зеленского залатать возникшие финансовые дыры за счет простых украинцев.

«Зеленский и его окружение переходят черту, за которой кончаются народное терпение и семейные бюджеты украинских граждан, в этих условиях теряющих возможность кормить детей и заботиться о своих родителях», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что ОПЗЖ предложила комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство – отправлено в отставку», – подчеркнул парламентарий.



