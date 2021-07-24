На днях в МИД Германии в очередной раз настойчиво напомнили украинской власти об ее обязательстве имплементировать «формулу Штайнмайера» в национальное законодательство

Выполнение этого обязательства, как единственного пути достижения мира на Востоке Украины, было подтверждено украинской стороной на саммите «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. А также одобрено международным сообществом и подтверждено резолюцией Совбеза ООН.

Но у действующей украинской власти слово расходится с делом ‒ она продолжает саботировать реализацию мирного плана урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В ОПЗЖ напомнили, что для достижения мира на Донбассе партией было инициировано создание межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция». А «формула Штайнмайера», как ключевой элемент достижения мира, обсуждалась с депутатами и дипломатами на встречах в Берлине, Париже и Москве.

«Уверены, что реализация законодательных предложений, направленных на имплементацию "формулы Штайнмайера" в национальное законодательство, является единственным путем для урегулирования конфликта на Востоке Украины. "Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно отстаивает реализацию этих предложений и 22 ноября 2019 года внесла в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", направленный на полную имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины», – говорится в заявлении политсилы.

При этом в ОПЗЖ напомнили, что именно их партия ‒ единственная в Украине, которая разработала План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины.

«Именно согласование "формулы Штайнмайера" в свое время стало большим шагом к миру и демонстрацией официальным Киевом политической воли к мирному урегулированию затяжного конфликта на Донбассе. Украинская власть обязана принять эти изменения в законодательство, и "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться этого, чтобы Минские соглашения в целом и "формула Штайнмайера" в частности были наконец реализованы ‒ ради мира в Украине, восстановления ее единства и сохранения территориальной целостности», ‒ подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него – это попытка власти отвлечь людей от насущных проблем, прежде всего от проблемы урегулирования конфликта на Востоке Украины.