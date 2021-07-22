Глава партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец в своем блоге на YouTube рассказал о мотоциклах, которые производили на Киевском мотоциклетном заводе (КМЗ).

Киевский мотоциклетный завод был основан 21 сентября 1945 года на территории бывших бронетанковых мастерских по ремонту техники, которая поступала с фронта. Последняя продукция завода была выпущена в 2008 году. В августе 2012 года Фонд государственного имущества Украины продал 90,8 % акций КМЗ ООО «Капитал индекс групп» при условии сохранения основных видов деятельности завода, однако производственную деятельность он не возобновил. Производственные площади завода были проданы, и в феврале 2018 года были вывезены последние комплектующие и оборудование, после чего завод окончательно прекратил существование.

Василец отмечает, что мотоцикл «Днепр», который производился на КМЗ, был самой распространенной моделью. И такие байки сих пор используются украинцами, особенно в селах, потому что они надежные и качественные. Кроме того, в то время это была очень доступная модель, которую многие могли себе позволить. И даже сейчас в интернете можно купить б/у мотоцикл «Днепр».

На территории завода еще работает фирменный магазин, в котором продавались мотоциклы. Сейчас там распродают остатки деталей для мотоциклов, которые уже не производят, но все еще пользуются спросом.

«Мотоциклы, которые производили в Киеве на Киевском мотоциклетном заводе – это легендарные мотоциклы, которые массово использовались и гражданами Украины, и гражданами бывшего Советского Союза. И на самом деле шли поставки и в другие страны в больших количествах. Даже в Италии ездили на мотоциклах, которые произвели у нас в городе Киеве», - говорит Василец.

По его словам, раньше украинские мотоциклы считались хорошим брендом, однако их вытеснили с рынка иностранные производители такие как Китай, США и Италия.

Также он показал шокирующие кадры с территории Киевского мотоциклетного завода, где сейчас сносят корпуса. На видео можно увидеть, как на бетонных руинах работают несколько экскаваторов и грузовиков, которые вывозят остатки строительного мусора.

«Если вы поинтересуетесь у нашей власти, а почему, собственно, заводы вот так вот закрываются, почему мотоциклетный завод уничтожали многие десятилетия и сейчас вот просто равняют его с землей… То вам, я уверен, что любой представитель власти без труда ответит, что мотоциклы – это уже не модно, это уже вчерашний день, сейчас все ездят на электрических самокатах китайских. И, конечно же, в Украине их производить никто не будет», - сказал общественный деятель.

По его мнению, если Украина и решит производить самокаты, то колеса для них, скорее всего, будут поставлять из Китая.

«Вот такой итог 30 лет независимости Украины для Киевского мотоциклетного завода. Мотоциклы «Днепр» и многие другие, конечно, это уже история, но тем не менее это наша украинская история. У нас была высокоразвитая цивилизация, которая могла производить все прямо на нашей земле, и буквально 30 лет назад. И почему так произошло и почему у нас произошла, по сути, за вот эти 30 лет деиндустриализация? Конечно же, эти вопросы нужно задавать и нужно добиваться на них ответа», - резюмировал Василец.

Как сообщала Politeka, Семченко заявил, что межотраслевой профсоюз будет содействовать возрождению профсоюзного движения в Украине.

Также Politeka писала, что Василец заявил, что из-за транснациональных корпораций Украина недополучила в бюджет миллиарды долларов.







