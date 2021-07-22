22 июля в Киеве состоялась встреча представителей политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится в Украине с рабочим визитом.

Стороны обсудили достаточно широкий круг вопросов – и экономический, и вопрос сотрудничества. Говорили и о политической ситуации внутри Украины, в частности, о преследовании властью оппозиционной партии и ее лидеров, собщает пресс-служба ОПЗЖ

«Круг вопросов, который мы обсудили с коллегами, достаточно широкий и интересный. В первую очередь мы подчеркнули важность связи между Украиной и Венгрией, мы подняли вопрос отношения к национальным меньшинствам и закону «О языке», который, и по нашему мнению, и, по мнению венгерской стороны, является свидетельством ущемления прав человека», – так прокомментировал встречу с Петером Сийярто народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович.

Рассказали представителей партии «ОПЗЖ» министру иностранных дел и внешней торговли Венгрии и о том, как обстоит ситуация в Украине со свободой слова и какую кампанию власть развернула против оппозиционной партии и ее лидеров. А именно – незаконное закрытие трех украинских оппозиционных телеканалов, а также незаконное пребывание под домашним арестом народного депутата Украины, главы политсовета политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Виктора Медведчука.

«Я впечатлен этой встречей. Громадное уважение Петеру Сийярто! В последнее время я не встречал политика, который бы так адекватно расценивал ситуацию и честно говорил о том, что происходи вокруг. Мне понравилась привязка к национальным ценностям, хотя сегодня многие срочно пытаются стать «голубыми», чтобы продвинуться по службе… Я получил удовольствие как человек и политик», – подчеркнул Вадим Рабинович.

Рассказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» и о том, как началась сама встреча.

«В начале встречи мы сказали: «Мы – представители оппозиции…». На что Петер Сийярто ответил: «Ну, ничего! Мы 8 лет были в оппозиции…». Это было приятно слышать, потому что человек с оптимизмом смотрит на будущее нашей партии. Поэтому мы – партия «ОПЗЖ» – берет курс на «венгеризацию» всей страны, берет курс на переход оппозиции во власть. Поверьте, пройдет немного времени, и вы будете разговаривать с нами, как с представителями власти», – уверен Вадим Рабинович.

А пока, считает политик, Украина не представляет для мира большого интереса.

«Нас не видят. Мы для мира – как Конго! Сегодня каждый политик думает только о своих национальных интересах. Поверьте, Меркель не звонит каждое утро Макрону и не обсуждает с ним судьбу Украины… Европа, США, Китай думают о том, как сделать так, чтобы выгодно было ИМ, а не нам. Поэтому нам самим нужно думать о себе!» – подчеркнул Вадим Рабинович.

С другой же стороны, продолжил он, в Европе, конечно же, знают, что происходит в Украине, но европейские политики в рамках политкорректности сдерживают себя от резких высказываний.

«Хотя мы все чаще слышим нотки недовольства… И речь идет не столько об оценке действий власти, сколько об оценке законности ее действий. Если власть нарушает Конституцию, если канал можно закрыть «по письму» следователя, то мы, очевидно, находимся в печальной ситуации. Это факт, о котором мы – партия «ОПЗЖ» – и говорим нашем европейским коллегам. Европа – это следование европейским законам, а не так как у нас поместили Медведчука под домашний арест, не приведя никаких доказательств его вины. В Европе нельзя закрыть каналы только потому, что следователь что-то там решил! В Европе нельзя выбрасывать на улицу тысячу журналистов только потому, что кому-то не нравится, как освещаются события в стране! Я и мои коллеги по партии говорим об этом с каждым из европейских партнёров! А украинской власти хочу сказать: нас никто не запугает и рот никто нам не заткнет!», – предостерег сопредседатель партии «ОПЗЖ».

«В целом я очень впечатлен. Петер Сийярто – сильный политик, человек традиционных ценностей. Члены партии «ОПЗЖ» получили приглашение посетить Венгрию. И мы этому очень рады – работаем дальше...», – резюмировал Вадим Рабинович.