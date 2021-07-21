Несмотря на все усилия власти, направленные на дискредитацию народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его политсилы, ОПЗЖ держит свои рейтинги и уверенно проходит в парламент при условии, что выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшие выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГО «Киевский институт социологии гражданского общества» с 15 до 19 июля 2021 года.

Так, согласно исследованию, пятипроцентный барьер преодолели бы 4 политсилы: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». В частности, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 23,1% готовы поддержать президентскую партию, 17,5% – «ОПЗЖ», 15,4% – «ЕС» и, соответственно, – 11,8% партию Юлии Тимошенко.

Политическими аутсайдерами остаются «Голос» – 1,5%, «Свобода» – 1,2%, «Нацкорпус» – 0,8%, «За будущее» – 0,3%, «Народный фронт» и «Самопомощь» – по 0,1%.

При этом 7,7% респондентов сообщили, что испортили бы бюллетень или зачеркнули бы всех кандидатов.

Социологическое исследование проводилось ГО «Киевский институт социологии гражданского общества» по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США). Опрошено 3000 респондентов методом CATI (Computer-assisted telephone interview – телефонные интервью с использованием компьютера). Были опрошены жители Украины от 18 лет, кроме временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Погрешность не превышает 2,8%.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что действующая власть пытается повысить свой рейтинг за счет дешевого пиара на преследовании оппозиции. Парламентарий подчеркнул, что украинцы своими голосами на выборах покажут, насколько такой метод власти эффективен.

«Мы не ориентируемся на пиар, мы не ориентируемся на дивиденды, добытые вот такими путями, потому что это дешевый пиар. Надо делать и удовлетворять интересы людей, надо снижать тарифы, надо устанавливать мир, надо защищать людей от нарушений Конституции», – сказал Виктор Медведчук.