Власть хочет подчинить судебную власть внешнему управлению, поэтому опускается ниже плинтуса в давлении на нее. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Слова политика приводит 112.ua.

"Вы знаете, и я, и адвокаты будем перечислять эти аргументы и будем доказывать необоснованность и незаконность действия со стороны прокуратуры. А насколько суд услышит – это будет зависеть от суда. Более того, я хочу обратить ваше внимание, - и по этому поводу у нас было вчера сделано заявление от имени партии, - в отношении давления на судебную власть. Это очень важный аргумент, потому что, на наш взгляд, команда при власти, которой руководит господин Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти – судебной ветви власти. Я хочу напомнить ряд событий. Вначале вносится законопроект и оказывается давление на ВР для того, чтобы распустить и прекратить полномочия Конституционного суда Украины; потом под влиянием Венецианской комиссии и других международных организаций этот законопроект отзывается; потом вносится законопроект о роспуске Киевского административного окружного суда, потом незаконными указами освобождаются, прекращают полномочия членов Конституционного суда. И когда Верховный суд несколько дней тому назад признал незаконным указ президента Зеленского и обосновал эту незаконность противоречием Конституции и действующему законодательству, то в отношении, по данному факту, возбуждено уголовное дело", - сказал он.

Медведчук отметил, что "в данном случае, оценка этим действиям – это власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, в давлении на судебную ветвь власти, для того, чтобы, во-первых, полностью подчинить ее внешнему управлению".

"Для этого принимаются законы – закон о высшей квалификационной комиссии, изменения в закон, изменения в закон о высшем совете правосудия, где представители международных организаций и иностранцы будут определять, кто может быть судьей в Украине, а кто нет. И вот эти все действия в своей совокупности означают только одно: подчинить и сделать ручной судебную власть; сделать так, чтобы одна из трех ветвей власти была полностью подчинена президенту и его команде. Оппозиционная платформа – За жизнь заявляет, и я это подтверждаю сегодня, и это подтвердить могут народные депутаты, которые здесь присутствуют: мы сделаем все для того, чтобы, первое - судебная власть не стала ручной в нашей стране, и второе – чтобы она не попала под формат и внешнее управление", - добавил народный депутат.