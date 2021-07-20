В новой программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» публичный деятель Андрей Пелюховский рассказал про два сценария развития событий в Украине в ближайшее время.
«Первый сценарий: если Зеленский подписывает Минские соглашения, то 15% националистического движения объявит его предателем и начнутся серьезные беспорядки. Тогда Путин может помочь действующей власти, как он пытался помочь Януковичу в 2010 году, а самый первый раз это было в 2005 году, когда был Оранжевый майдан», - сказал он.
Пелюховский рассказал о втором сценарии, если же Зеленский не подписывает Минские соглашения, то у Путина развязываются руки и после 20 сентября, когда пройдут выборы в российскую Думу, он может начать вторжение в Украину якобы для защиты русскоязычных украинцев.
«Но, к сожалению, Путин может войти по любому сценарию и это тоже предусматривается. В создавшейся ситуации Украина стала очень серьезным геополитическим заложником. Я же уверен, что новая политическая сила и структура все изменит, сможет защитить украинцев и украинскую землю, надо просто немного потерпеть, а ждать осталось недолго», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что сейчас Минские соглашения – это Гордиев узел.
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Также ранее для Politeka Телиженко заявлял, что нужно возвращать Донбасс, потому что конечная точка – это мир.